Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. Это самая большая единовременная выплата Киеву за всю историю этой программы.

Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

ЕС одобрил рекордный транш

Это уже девятый транш финансовой помощи внутри механизма.

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Средства должны поступить Украине в ближайшее время. Около €5 млрд. из этой суммы предусмотрено за счет ресурсов Кредита в поддержку Украины (Ukraine Support Loan) на 2026 год.

Решение о выделении средств было принято после оценки выполнения Украиной реформ. В целом Киев выполнил более 20 целевых реформ, которые касаются:

судебной системы;

борьбы с коррупцией и отмыванием денег;

финансовых рынков;

управление государственными активами;

развитию человеческого капитала;

бизнес-среды;

децентрализации и региональной политике;

нергетики;

агропромышленного сектора;

цифровой трансформации;

охраны окружающей среды.

Финансирование внутри Ukraine Facility должно помочь Украине сохранять макрофинансовую стабильность, восстанавливать и модернизировать страну, обеспечивать работу государственного управления и продолжать реформы.

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