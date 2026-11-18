Украинцы продолжают ждать деньги по программе Национальный кешбэк. Несмотря на то что система по-прежнему начисляет компенсацию за покупку товаров украинского производства, переводы на специальные карты задерживаются.

Последний раз участники программы получали деньги в июле 2026 года, за покупки в апреле.

Факты ICTV выясняли, выплатят ли Национальный кешбэк до конца 2026 года, что известно о задолженности перед участниками программы и планируют ли ее продолжать в 2027 году.

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Почему не выплачивают Национальный кешбэк

Проблемы с переводами начались после выплат за апрель 2026 года. В июле деньги за этот месяц поступили на карты участников, но следующие выплаты не состоялись. Поэтому украинцы ожидают компенсацию за покупки, совершенные с мая.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко объяснил причину задержки. По его словам, финансирование программы прекратилось из-за отсутствия необходимых средств в бюджете.

Чтобы выяснить, будут ли выплачивать кешбэк до конца года и почему задерживают переводы, журналисты Соцпортала после обращения читателя направили запросы в Министерство экономики и Государственную казначейскую службу.

Редакция хотела узнать, сколько денег начислили украинцам за май-август, сколько фактически перечислили и какая сумма еще остается невыплаченной.

В ответ Казначейство предоставило информацию о финансировании двух бюджетных программ, по которым в 2026 году осуществлялись расходы на Национальный кешбэк:

По первой программе было предусмотрено 1,175 млрд грн. По состоянию на 1 октября использовали почти 833 млн грн.

По второй программе выделили около 2,937 млрд грн. Расходы на эту дату составили примерно 2,936 млрд грн.

Минэкономики, в свою очередь, предоставило журналистам платежные документы о переводах Ощадбанку за январь, февраль, март и апрель. Всего за эти четыре месяца перечислили 2,94 млрд грн.

Однако документов о переводах за май, июнь, июль и август редакция не получила. Министерство также не сообщило, сколько именно денег начислили, но не выплатили украинцам по состоянию на конец сентября.

Национальный кешбэк: выплатят ли до конца года

По состоянию на 18 ноября 2026 года даты возобновления выплат нет. Министерство экономики не сообщило, когда перечислит деньги за предыдущие месяцы, а Минфин объяснил задержку нехваткой финансирования.

Но и официального заявления о полной отмене уже начисленных компенсаций также не было.

Что будет с Национальным кешбэком в 2027 году

Вопрос дальнейшего финансирования программы подняли и во время подготовки государственного бюджета на 2027 год.

28 октября Верховная Рада поддержала проект госбюджета в первом чтении. Во время рассмотрения депутаты частично поддержали поправку №846, инициированную народным депутатом Ярославом Железняком.

Предложение предусматривает прекращение финансирования Национального кешбэка за счет государственного бюджета. Речь идет не только о компенсациях покупателям, но и о расходах на рекламу, администрирование и техническое обеспечение программы.

Окончательное решение относительно расходов будет закреплено в законе о госбюджете после второго чтения.

Выплата Национального кешбэка: стоит ли ожидать в 2026 году

Пока украинцам не сообщили, когда именно поступят деньги за май и последующие месяцы. Минэкономики ищет дополнительное финансирование, но не назвало ни необходимую сумму, ни конкретную дату переводов.

Поэтому, выплатят ли кешбэк до конца 2026 года, пока неизвестно. Чтобы возобновить переводы, государству необходимо найти средства и провести необходимые бюджетные платежи.

Участникам программы стоит следить за сообщениями Министерства экономики и портала Дія. До появления конкретного графика выплат рассчитывать на определенную дату поступления денег не стоит.

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