Украина приближается к зиме в условиях войны и постоянных угроз для энергетической системы. Украинцы беспокоятся, хватит ли семейного бюджета на оплату счетов за свет, газ, воду и отопление и не придется ли тратить на коммунальные услуги больше.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря 2026 года и изменятся ли суммы в платежках, выясняли Факты ICTV.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря 2026 года

Общего повышения тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 декабря не предусмотрено.

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Цены на коммунальные услуги с 1 декабря:

электроэнергия — 4,32 грн за 1 кВт·ч;

газ для клиентов Нафтогаза с тарифным планом Фиксированный — 7,96 грн за кубометр;

электроэнергия по льготному тарифу для отдельных домохозяйств с электроотоплением — 2,64 грн за 1 кВт·ч в пределах установленного лимита;

отопление и горячая вода — по действующим тарифам местных поставщиков;

холодная вода и водоотведение — по тарифам соответствующего водоканала.

Тариф на электроэнергию с 1 декабря 2026 года

В декабре бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Действующую цену удалось сохранить благодаря продлению действия механизма специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО). Кабмин принял постановление № 1245, которым продлил его до 30 апреля 2027 года. Соответственно, в декабре тариф для населения останется неизменным.

Льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств с электроотоплением

Для отдельных домохозяйств на отопительный сезон 2026–2027 годов сохраняется льготная цена на электроэнергию — 2,64 грн за 1 кВт·ч.

Воспользоваться ею могут владельцы жилья:

оборудованного электроотоплением;

расположенного в негазифицированных многоквартирных домах, где нет централизованного отопления или автономного теплоснабжения с использованием других энергоносителей.

Льготная цена действует с 1 октября по 30 апреля и распространяется на потребление до 2 000 кВт·ч в месяц включительно.

За электроэнергию сверх этого объема придется платить по стандартному тарифу — 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Сколько стоит электроэнергия по двухзонному счетчику

Для владельцев двухзонных счетчиков действует разная стоимость электроэнергии в зависимости от времени потребления:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за 1 кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за 1 кВт·ч.

Таким образом, в ночное время электроэнергия стоит вдвое дешевле. Это позволяет сократить расходы, если перенести работу части бытовых приборов на ночные часы.

Тарифы на газ с 1 декабря 2026 года

Клиенты Нафтогаза Украины, которые пользуются тарифным планом Фиксированный, в декабре будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Эта цена действует до 30 апреля 2027 года включительно. Поэтому до завершения указанного периода тариф для бытовых потребителей компании не изменится.

Дополнительно переоформлять документы действующим клиентам не нужно. Потребителям, которые получают газ от других поставщиков, стоит проверить условия своего договора, поскольку цена зависит от выбранной компании.

Тарифы на отопление и горячую воду с 1 декабря 2026 года

В декабре тарифы на тепловую энергию и горячую воду для населения останутся на прежнем уровне.

Повышать их во время военного положения запрещает закон Украины № 2479-IX. Ограничения распространяются на тарифы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, а также на горячую воду для бытовых потребителей.

Поэтому украинцы и дальше будут оплачивать отопление и горячую воду по тарифам, действующим в их населенных пунктах.

Вырастут ли цены на коммунальные услуги с 1 декабря: сколько будет стоить вода

Единой стоимости холодной воды для всей Украины нет. Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение зависят от конкретного предприятия и населенного пункта.

Часть тарифов устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Поэтому перед оплатой счетов потребителям стоит проверить актуальные цены на сайте своего водоканала или НКРЭКУ.

Могут ли украинцам не начислять плату за отопление, если его не будет

Правительство рассматривает возможность не начислять плату за отопление, если в результате российских обстрелов будут разрушены объекты теплоснабжения, а оперативно восстановить подачу тепла не удастся.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий 13 ноября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, неначисление платы за услугу, которую потребитель фактически не получает, рассматривается как одна из возможных мер в случае масштабных разрушений тепловой инфраструктуры. Однако отдельного решения о введении такого механизма правительство пока не приняло.

В Украине уже предусмотрен перерасчет стоимости коммунальных услуг, если их не предоставляли, предоставляли не в полном объеме или ненадлежащего качества. Соответствующий механизм регулирует постановление Кабмина № 127 с изменениями, внесенными постановлением № 683.

В таких случаях поставщик услуги должен провести перерасчет за период нарушения и отразить его результаты в платежке.

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