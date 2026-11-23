В декабре 2026 года малообеспеченные семьи в Украине и дальше смогут рассчитывать на государственную финансовую поддержку. Пересмотр размеров выплат с 1 декабря не запланирован, поэтому при начислении помощи будут применять показатели, установленные на 2026 год.

Факты ICTV рассказывают, на какие выплаты могут претендовать малообеспеченные семьи в декабре 2026 года, от чего зависит размер государственной поддержки, как ее оформить и когда вступят в силу новые правила.

Помощь малообеспеченным семьям в декабре 2026 года: какие программы действуют в Украине

Украинские семьи с низкими доходами могут получать государственную поддержку по одной из двух программ. Первая — обычная социальная помощь малообеспеченным семьям. Ее предоставляют на основании закона Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям №4574-ІХ и постановления Кабмина № 250.

Сейчас смотрят

Другой вариант — базовая социальная помощь (БСП). Ее ввели как экспериментальный проект постановлением правительства №371. Суть программы заключается в том, чтобы вместо нескольких отдельных социальных выплат назначать одну. Ее размер зависит от количества членов семьи и их доходов.

Участвовать в программе БСП могут, в частности, семьи, которые уже получают помощь малообеспеченным. Однако переход на новый механизм не является обязательным. Сначала Пенсионный фонд рассчитывает сумму, на которую может претендовать семья, после чего сообщает ее заявителю. Это позволяет сравнить предлагаемую выплату с той, которую семья получает по обычной программе.

Одновременно пользоваться обоими механизмами нельзя. После назначения базовой социальной помощи выплаты, которые она заменяет, прекращаются.

Размер помощи малообеспеченным семьям в декабре 2026 года: от чего зависит сумма

Государственная помощь малообеспеченным семьям не имеет единого фиксированного размера. При ее назначении учитывают состав семьи и финансовое положение каждого домохозяйства.

Основой для расчета является уровень обеспечения прожиточного минимума. Из общей суммы, определенной для всех членов семьи, вычитают ее среднемесячный совокупный доход. Разница и составляет размер государственной выплаты.

Соответствующие показатели на 2026 год закреплены в статье 9 закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год. Для разных категорий населения применяют следующие доли прожиточного минимума:

60% — для трудоспособных взрослых;

100% — для людей, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью;

145% — для детей.

В денежном выражении это следующие суммы:

1 996,80 грн — на трудоспособного человека;

2 595 грн — на человека, утратившего трудоспособность, или лицо с инвалидностью;

4 084,65 грн — на ребенка до шести лет;

5 092,40 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Окончательная сумма зависит от разницы между установленным для семьи уровнем обеспечения и ее реальными доходами. В декабре эти правила не меняются.

Базовая социальная помощь в декабре: сколько могут получить семьи

Для участников экспериментального проекта предусмотрена отдельная формула. В ПФУ рассказали, что в 2026 году основой для расчета является базовая величина 4 500 грн.

При определении выплаты учитывают не только количество человек в домохозяйстве, но и то, к каким категориям они относятся. В частности, применяют следующие значения:

4 500 грн — полная базовая величина для первого заявителя;

4 500 грн — на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

4 500 грн — для человека с инвалидностью I или II группы;

3 150 грн — 70% базовой величины на каждого следующего члена семьи.

Из общей суммы вычитают среднемесячный совокупный доход семьи. Для этого учитывают доходы за предусмотренный программой трехмесячный период перед обращением.

Предположим, помощь оформляет одинокая мать, которая воспитывает двоих детей младше 18 лет. Для нее как первого заявителя учитывают 4 500 грн, а на каждого ребенка — еще по 4 500 грн.

Таким образом, общая расчетная сумма для такой семьи составит:

4 500 + 4 500 + 4 500 = 13 500 грн

Если среднемесячный совокупный доход семьи составляет 8 000 грн, размер базовой социальной помощи будет равен:

13 500 – 8 000 = 5 500 грн

Фактическую сумму определяют после проверки состава семьи, ее доходов и соответствия требованиям программы.

Когда Пенсионный фонд может отказать в назначении помощи

Низкий доход — не единственное условие для получения государственной поддержки. При рассмотрении заявления ПФУ также проверяет занятость трудоспособных членов семьи, наличие имущества и крупные финансовые операции.

В ПФУ рассказали, что основанием для отказа может стать ситуация, когда трудоспособный член семьи в возрасте от 18 лет суммарно более трех месяцев в течение периода учета доходов не работал, не учился на дневной форме обучения, не состоял на учете в центре занятости, а за него не уплачивали единый социальный взнос в необходимом размере.

Законодательство учитывает обстоятельства, из-за которых человек объективно не может работать. Исключения предусмотрены, в частности, для тех, кто ухаживает за малолетними детьми, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью или лицами в возрасте от 80 лет. Также учитывают длительную болезнь и другие предусмотренные законодательством причины.

Еще один критерий — имущественное положение домохозяйства.

Во время проверки обращают внимание на следующие обстоятельства:

приобретение в течение 12 месяцев перед обращением товаров или услуг, проведение других финансовых операций на сумму более 50 тыс. грн;

наличие на депозитных счетах членов семьи средств на общую сумму более 100 тыс. грн или облигаций внутреннего государственного займа на такую сумму;

владение второй квартирой или домом, если на семью не распространяются предусмотренные законодательством исключения;

наличие более одного автомобиля, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.

Однако наличие имущества или проведение финансовой операции не всегда означает автоматический отказ. Для отдельных случаев предусмотрены исключения. Например, при оценке недвижимости учитывают ее расположение на территориях боевых действий или временной оккупации, а также другие обстоятельства, определенные нормативными актами.

Поэтому каждое заявление рассматривают с учетом не только задекларированных доходов, но и конкретной ситуации в семье.

Куда обращаться за помощью малообеспеченным семьям в декабре

За назначение государственной социальной помощи отвечает Пенсионный фонд Украины. Заявление можно подать как непосредственно в учреждение, так и через другие предусмотренные для этого каналы.

В частности, документы принимают:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления;

по почте в территориальный орган ПФУ;

через электронные сервисы, если соответствующая услуга доступна онлайн.

Основной пакет документов включает заявление и декларацию о доходах и имущественном положении. Если информацию об отдельных обстоятельствах невозможно получить из государственных реестров, могут понадобиться дополнительные подтверждения.

После подачи полного комплекта документов Пенсионный фонд рассматривает обращение и принимает решение не позднее чем через 10 дней.

Обычную помощь назначают на шесть месяцев. После окончания этого срока выплату можно продлить, если семья по-прежнему соответствует установленным требованиям.

Новая система социальной поддержки: когда изменения коснутся малообеспеченных семей

Отдельные правила государственной поддержки должны измениться после вступления в силу нового закона о базовой социальной помощи. Верховная Рада приняла законопроект №15094, который предусматривает реформирование системы выплат для малообеспеченных и других уязвимых категорий населения.

Вместо нескольких отдельных программ государство планирует постепенно перейти к единому механизму финансовой поддержки. Он будет охватывать не только малообеспеченные семьи, но и другие категории получателей:

одиноких матерей и отцов;

многодетные семьи;

семьи с детьми, родители которых не платят алименты или не имеют возможности их содержать;

людей, не имеющих права на пенсию;

людей с инвалидностью.

Новая модель предусматривает индивидуальный подход к определению потребностей семьи. При расчете выплаты будут учитывать ее доходы, состав домохозяйства и другие установленные законом обстоятельства.

Также реформа предусматривает более широкую социальную поддержку. Речь идет не только о денежных выплатах, но и о помощи с трудоустройством, доступе к социальным услугам, консультациях и сопровождении семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Для этого планируют использовать социальные планы поддержки с учетом потребностей конкретного домохозяйства.

Однако ожидать этих изменений уже в декабре не стоит. Закон вводится в действие с 1 января 2028 года. В течение 2028 года предусмотрен переходный период, когда получатели отдельных видов социальной помощи смогут добровольно воспользоваться новой системой.

До внедрения этих положений малообеспеченные семьи продолжат получать государственную поддержку по действующим правилам. Поэтому в декабре 2026 года оснований для общего перерасчета выплат в связи с принятием нового закона нет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.