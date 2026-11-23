В декабре 2026 года украинские семьи с детьми по-прежнему смогут получать государственную социальную помощь по нескольким программам.

Размер выплат зависит от возраста ребенка, семейных обстоятельств, наличия инвалидности и других условий. Для одних семей предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка, для других — единовременные выплаты или компенсация расходов на уход.

Факты ICTV рассказывают, какие социальные выплаты на детей предусмотрены в декабре 2026 года, сколько могут получить родители и законные представители, а также какие нововведения приняли.

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Выплаты на детей с 1 декабря 2026 года: помощь при рождении и Пакунок малюка

Украинские семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2026 года, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 50 тыс. грн. Ее назначают на каждого новорожденного отдельно. Поэтому в случае рождения двойни или тройни семья получает выплату на каждого ребенка.

Оформить деньги может один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок. Для малышей, родившихся до 2026 года, продолжают действовать прежние условия начисления помощи.

Кроме денежной выплаты, родители могут воспользоваться программой Пакунок малюка. Она предусматривает натуральную помощь в виде необходимых для младенца вещей или денежную компенсацию вместо набора.

В 2026 году размер компенсации составляет 8 451 грн. Эта сумма соответствует трем прожиточным минимумам для детей в возрасте до шести лет.

Также будущие родители могут оформить Пакунок малюка еще до рождения ребенка. Подать соответствующее заявление разрешается начиная с 36-й недели беременности.

Помощь по уходу за ребенком до года: сколько выплачивают ежемесячно

Государственная поддержка предусмотрена для родителей и других законных представителей, которые ухаживают за ребенком до достижения им годовалого возраста.

В 2026 году ежемесячная помощь составляет 7 тыс. грн. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата — 10,5 тыс. грн.

Право на такую поддержку имеют и семьи, в которых на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год. Выплату назначают по установленным правилам с учетом возраста малыша и даты обращения.

Социальные выплаты на детей в декабре: условия программы єЯсла

После того как ребенку исполняется один год, родители могут оформить помощь по программе єЯсла. Она предназначена для семей, в которых один из родителей или законных представителей вернулся к работе на полный рабочий день.

В 2026 году размер ежемесячной выплаты составляет 8 тыс. грн на ребенка. Если речь идет о ребенке с инвалидностью, семья может получать 12 тыс. грн.

Помощь назначают с месяца, следующего за тем, в котором ребенку исполнился год. Выплаты осуществляют по месяц достижения им трехлетнего возраста включительно.

Для оформления помощи предусмотрен шестимесячный срок с момента возникновения права на нее. Если родители обратятся в этот период, деньги могут начислить за предыдущее время в соответствии с правилами программы.

Помощь по беременности и родам в декабре 2026 года

Женщины, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, в 2026 году имеют право на государственную помощь по беременности и родам.

Ее размер составляет 7 тыс. грн в месяц. Стандартный период выплаты охватывает 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 дней после рождения ребенка.

Если роды были осложненными или родилось двое и более детей, послеродовой период увеличивается до 70 дней. Для женщин, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь назначают на 180 календарных дней.

Выплаты одиноким матерям в декабре: как определяют размер помощи

Государственная поддержка одиноких матерей не имеет одинаковой суммы для всех получателей. При расчете учитывают возраст ребенка и финансовые возможности семьи. В частности, сравнивают прожиточный минимум для соответствующей возрастной категории со среднемесячным доходом домохозяйства в расчете на одного человека.

Государство компенсирует разницу между этими показателями. Поэтому фактическая выплата зависит от доходов семьи: чем они ниже, тем больше может быть помощь.

В 2026 году установлены следующие максимальные суммы:

2 817 грн — на ребенка в возрасте до шести лет;

3 512 грн — на ребенка от шести до 18 лет;

3 328 грн — на человека в возрасте от 18 до 23 лет, если он учится по дневной или дуальной форме обучения.

Таким образом, при назначении помощи учитывают не только возраст ребенка, но и среднемесячный доход семьи.

Социальные выплаты многодетным семьям в декабре 2026 года

Родители, которые воспитывают трех и более детей, могут получать отдельную ежемесячную помощь на третьего и каждого следующего ребенка.

В 2026 году размер такой поддержки составляет 2 100 грн в месяц на каждого ребенка, который соответствует условиям программы. Деньги выплачивают по месяц, в котором ребенку исполняется шесть лет включительно.

Для назначения этой помощи уровень доходов семьи и стоимость ее имущества не имеют значения. Однако одновременно получать такую выплату и базовую социальную помощь нельзя.

Помощь на детей под опекой и попечительством в декабре

Дети, оставшиеся без родительской опеки, имеют право на государственную финансовую поддержку. Деньги назначают опекунам и попечителям, которые отвечают за воспитание и содержание ребенка.

Сумма зависит от возраста подопечного и наличия инвалидности. В 2026 году максимальные размеры помощи составляют:

7 042,50 грн — на ребенка до шести лет;

8 780 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Для детей с инвалидностью предусмотрены повышенные выплаты:

9 859,50 грн — на ребенка с инвалидностью до шести лет;

12 292 грн — на ребенка с инвалидностью от шести до 18 лет.

При определении окончательной суммы учитывают другие выплаты, которые получает ребенок. В частности, пенсию, алименты и стипендию. На соответствующую сумму государственную помощь на опеку или попечительство могут уменьшить.

Выплаты детям с инвалидностью в декабре 2026 года

Государственная социальная помощь детям с инвалидностью продолжает начисляться и в декабре. Ее размер определяют с учетом установленной категории инвалидности, возраста ребенка и права на дополнительную надбавку по уходу.

Базовый показатель, который используют для расчета в 2026 году, составляет 1 816,50 грн. Однако это не означает, что все дети с инвалидностью получают одинаковую сумму.

Если ребенок имеет право на надбавку по уходу, общий размер государственной поддержки увеличивается. На окончательную сумму также влияют возрастная категория и установленные законодательством основания для дополнительных выплат.

Алименты на ребенка в декабре: сколько должны платить родители

Размер алиментов определяют по договоренности между родителями или по решению суда. При этом законодательство устанавливает минимальную гарантированную и максимальную границы таких выплат.

Минимальный гарантированный размер алиментов составляет половину прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2026 году это:

1 408,50 грн — на ребенка до шести лет;

1 756 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Верхняя граница составляет десять прожиточных минимумов:

28 170 грн — на ребенка до шести лет;

35 120 грн — на ребенка от шести до 18 лет.

Фактическая сумма алиментов может быть другой. Ее определяют с учетом материального положения родителей, потребностей ребенка и других обстоятельств, которые принимают во внимание при установлении размера содержания.

Помощь на детей ВПЛ в декабре 2026 года

Семьи, получившие статус внутренне перемещенных лиц, могут оформить ежемесячную помощь на проживание для детей. Ее размер составляет 3 тыс. грн на каждого ребенка.

С апреля 2026 года при назначении выплат на детей-ВПЛ не учитывают доходы родителей. Однако это не означает, что помощь автоматически получают все переселенцы. Семья должна соответствовать другим требованиям программы, в частности относительно имущественного положения и фактического проживания ребенка.

Для других категорий внутренне перемещенных лиц размер ежемесячной помощи составляет 2 тыс. грн.

Компенсация за услуги няни: сколько возмещают родителям

Программа Муниципальная няня предусматривает частичное возмещение расходов на уход за ребенком. Размер компенсации зависит от количества часов, в течение которых няня предоставляла услуги, и установленной почасовой ставки.

В 2026 году для расчета используют 52 грн за час. При этом государство компенсирует не более 165 часов ухода в месяц.

Таким образом, максимальная сумма возмещения составляет 8 580 грн в месяц. Однако выплата не может превышать фактических расходов семьи на услуги няни.

Воспользоваться программой могут отдельные категории семей. В частности, во время военного положения право на компенсацию имеют родители детей в возрасте до трех лет, если один из них является внутренне перемещенным лицом.

Также программа доступна для отдельных семей с детьми до шести лет, которые проживают в населенных пунктах, где детские сады не могут обеспечить надлежащую работу.

Выплаты на детей во время войны в 2026 году: изменения

В ноябре Кабинет министров утвердил постановление № 1403 от 11 ноября 2026 года, которое уточняет порядок предоставления нескольких видов социальной поддержки семей с детьми.

В частности, документ касается помощи по уходу за ребенком до достижения им одного года и программы єЯсла.

Правительство уточнило перечень документов, которые необходимо подавать для оформления єЯсла, если заявителем является отец ребенка. В определенных случаях он должен дополнительно подтвердить оформление отпуска по уходу за ребенком. Это требование не распространяется на ситуации, когда мать умерла, лишена родительских прав или ребенок проживает с отцом отдельно от нее на основании соответствующего решения.

Также постановление определяет порядок действий в случае смерти ребенка до принятия решения о назначении помощи по уходу до года или по программе єЯсла. При таких обстоятельствах выплату не назначают.

Отдельные изменения касаются программы Пакунок школяра. Правительство закрепило, что в 2026 году единовременная помощь первоклассникам составляет 5 тыс. грн. Начиная с 1 января 2027 года ее размер будут определять законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

13 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16229, который предлагает увеличить помощь при рождении ребенка. Инициатива предусматривает выплаты в зависимости от очередности рождения: 300 тыс. грн на первого ребенка, 600 тыс. грн на второго и 1,2 млн грн на третьего и каждого следующего.

Отдельно авторы предлагают ввести дополнительную поддержку семей военнослужащих. Однако пока речь идет только о законодательной инициативе, а не об утвержденных выплатах. Поэтому в декабре 2026 года родители не могут оформить помощь в новых предложенных размерах.

Единовременная помощь 50 тыс. грн детям, вернувшимся из оккупации: до какого числа подать заявление

Отдельная государственная программа предусматривает единовременную финансовую поддержку для детей и молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию после депортации, принудительного перемещения или пребывания на временно оккупированных территориях.

Размер помощи составляет 50 тыс. грн на одного ребенка или молодого человека. Средства предназначены для обустройства жизни после возвращения, обеспечения основных потребностей, лечения, обучения и психологической поддержки.

В Министерстве социальной политики сообщили, что для получения денег до завершения 2026 года заявление необходимо подать до 11 декабря включительно. Этот срок нужен Государственной службе Украины по делам детей, чтобы проверить документы и успеть перечислить средства до конца бюджетного года.

Однако если семья не успеет обратиться до указанной даты, право на помощь не утрачивается. Подать документы можно в течение двух лет с момента возникновения такого права.

Обратиться за выплатой могут:

родители, усыновители, опекуны или другие уполномоченные представители детей до 18 лет;

дети в возрасте от 14 лет — самостоятельно;

молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет — лично.

Подать заявление можно несколькими способами:

лично по адресу: г. Киев, Спортивная площадь, 3В;

по почте в Государственную службу Украины по делам детей: ул. Эспланадная, 8/10, г. Киев, 01001;

по электронной почте: info@dsusd.gov.ua. В таком случае документы необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

К заявлению прилагают документ, удостоверяющий личность заявителя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, подтверждение возвращения в Украину, согласие на обработку персональных данных и банковские реквизиты для перечисления денег.

Если помощь оформляют на ребенка до 18 лет, дополнительно нужны копия свидетельства о рождении и документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Факт возвращения можно подтвердить выпиской из реестра депортированных детей, письмом представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека или информацией СБУ. Получить выписку из соответствующего реестра можно через Национальное информационное бюро на сайте nib.gov.ua или по телефону 1648.

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