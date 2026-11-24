В декабре 2026 года украинцы смогут воспользоваться различными программами финансовой поддержки от международных организаций и благотворительных фондов.

Помощь предназначена прежде всего людям, пострадавшим от войны, потерявшим жилье или источник дохода, вынужденным покинуть свои дома или нуждающимся в дополнительной поддержке из-за сложных жизненных обстоятельств.

Отдельные программы охватывают внутренне перемещенных лиц, эвакуированные семьи, пенсионеров, людей с инвалидностью и семьи с детьми.

Сейчас смотрят

Размер финансовой поддержки зависит от направления программы. В одних случаях предусмотрена единовременная выплата, в других — средства на несколько месяцев или финансирование для восстановления собственного хозяйства.

Факты ICTV выясняли, какую денежную помощь украинцы могут получить в декабре 2026 года, кому доступны выплаты и как обратиться за финансовой поддержкой.

Денежная помощь в декабре 2026 года: кто может претендовать на выплаты

Международные гуманитарные организации направляют средства прежде всего на поддержку людей, которые больше всего пострадали от полномасштабной войны. Приоритет обычно имеют домохозяйства с низкими доходами, люди, потерявшие жилье, и граждане, которым сложно самостоятельно обеспечивать повседневные потребности.

Среди основных категорий получателей:

внутренне перемещенные лица;

жители населенных пунктов вблизи линии фронта;

люди, эвакуировавшиеся из опасных территорий;

семьи с детьми, в том числе многодетные;

люди с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями;

одинокие родители и опекуны;

пенсионеры, не имеющие поддержки родственников;

граждане, чье жилье повреждено или разрушено в результате обстрелов.

Однако принадлежность к одной из этих категорий не гарантирует получения средств. Каждая организация устанавливает собственные требования. При отборе могут учитывать доходы семьи, количество ее членов, место проживания, наличие других видов помощи и обстоятельства, из-за которых человек оказался в сложном положении.

Какие выплаты можно получить в декабре 2026 года от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ поддерживает украинские семьи, пострадавшие от войны. Среди направлений финансовой помощи — выплаты эвакуированным домохозяйствам, семьям с детьми и людям, столкнувшимся с длительными перебоями в работе коммунальных служб.

В рамках предусмотренных программами размеров помощь составляет:

12 300 грн на человека — многоцелевая поддержка домохозяйств, пострадавших от ракетных ударов или эвакуированных;

— многоцелевая поддержка домохозяйств, пострадавших от ракетных ударов или эвакуированных; 16 700 грн на семью — единовременная выплата, если в результате поражения взрывоопасным оружием кто-то из членов семьи погиб или получил ранение;

— единовременная выплата, если в результате поражения взрывоопасным оружием кто-то из членов семьи погиб или получил ранение; 4 100 грн на человека — помощь домохозяйствам, которые длительное время оставались без электроэнергии, отопления или воды из-за повреждения критической инфраструктуры;

— помощь домохозяйствам, которые длительное время оставались без электроэнергии, отопления или воды из-за повреждения критической инфраструктуры; 19 400 грн на домохозяйство — зимняя финансовая поддержка для подготовки к холодному сезону.

Отдельное внимание стоит обратить на зимнюю программу. Она охватывает определенные населенные пункты в восьми областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Запорожской. Речь идет о территориях, расположенных на расстоянии до 20 км от линии фронта.

Для участия домохозяйство должно соответствовать хотя бы одному из установленных критериев уязвимости. В частности, учитывают наличие детей, людей с инвалидностью, статус одинокого родителя, многодетность, принадлежность к определенным категориям ВПЛ и получение жилищных субсидий или льгот.

Заявки на зимнюю выплату принимают через Пенсионный фонд Украины, ЦПАУ и органы местной власти. При этом порядок обращения за другими видами помощи необходимо уточнять отдельно. Например, для получения выплат после длительных перебоев с коммунальными услугами предусмотрено обращение в местные органы социальной защиты. Открытой онлайн-регистрации на это направление нет.

Помощь от УВКБ ООН в декабре 2026 года

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сосредоточивает поддержку на людях, которые из-за боевых действий потеряли жилье, были эвакуированы или не имеют достаточных средств для проживания.

Программы предусматривают несколько видов финансовой помощи:

12 300 грн единовременно — для эвакуированных граждан и людей, пострадавших от обстрелов;

— для эвакуированных граждан и людей, пострадавших от обстрелов; 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно — для наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц, соответствующих требованиям программы;

— для наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц, соответствующих требованиям программы; 10 800 грн в течение трех месяцев — для украинцев, вернувшихся в свои дома после вынужденного перемещения.

Среди потенциальных получателей также жители территорий в пределах 50 км от линии фронта и люди, чье жилье было разрушено в результате боевых действий.

Чтобы узнать о возможности оформления выплат, необходимо обратиться в партнерские пункты регистрации УВКБ ООН. В зависимости от конкретного направления помощи заявление принимают лично или дистанционно.

Денежная помощь украинцам от Красного Креста

Украинский Красный Крест участвует в гуманитарных проектах для населения, пострадавшего от боевых действий. Среди основных направлений — поддержка жителей прифронтовых общин, эвакуированных семей и людей, которым необходимы средства для подготовки к зиме.

В частности, в рамках зимней поддержки уязвимых категорий населения предусмотрена помощь в размере 19 400 грн на домохозяйство. Выплаты организовывают через государственные учреждения. Обратиться можно в Пенсионный фонд, ЦПАУ или органы местной власти. Средства поступают на банковский счет или через Укрпочту.

Также среди направлений гуманитарной поддержки указаны:

10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

12 300 грн для эвакуированных граждан;

помощь людям с поврежденным жильем;

поддержка ВПЛ, которые длительное время не имеют собственного жилья.

Программы охватывают отдельные общины Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областей.

Важно учитывать, что участие Красного Креста в гуманитарных проектах не означает автоматического назначения выплат каждому заявителю. Право на получение средств определяют по правилам конкретного направления.

Выплаты от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) помогает украинцам, пострадавшим от войны и потерявшим возможность самостоятельно обеспечивать себя. Особое внимание уделяют внутренне перемещенным лицам и жителям территорий, где продолжаются боевые действия.

Отдельные гуманитарные проекты реализуются при участии консорциума Unity, в который входят организации Acted и Право на защиту. Финансовую поддержку этих инициатив предоставляет Гуманитарный фонд для Украины.

Помощь охватывает уязвимые домохозяйства в восьми областях:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской.

Единого размера выплат для всех участников нет. Сумма, перечень документов и возможность подать заявку зависят от конкретного проекта. Поэтому перед регистрацией стоит проверить объявления на официальных ресурсах NRC и ее партнеров.

Помощь от Эстонского совета по делам беженцев с 1 декабря

Эстонский совет по делам беженцев предоставляет украинцам многоцелевую денежную помощь по приоритетам. Программа охватывает четыре категории людей, пострадавших от войны:

Жители территорий вблизи фронта могут получить 10 800 грн на человека. Выплата покрывает базовые потребности в течение шести месяцев.

Эвакуированные и люди, которые недавно покинули свои дома из-за опасности, могут оформить 12 300 грн на человека.

Пострадавшие от обстрелов получат 12 300 грн на человека. Учитывают людей, чье жилье повреждено или стало непригодным для проживания, а также семьи, члены которых получили ранения или погибли.

Уязвимые переселенцы, проживающие за пределами прифронтовых территорий: 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. На это направление нельзя подать прямую заявку: людей отбирают по направлению служб защиты.

Онлайн-регистрация на программу сейчас закрыта. Даты нового приема заявок организация объявляет на официальном сайте. Для людей, проживающих в труднодоступных районах, предусмотрена онлайн-регистрация после открытия соответствующего набора.

Узнать об условиях программы и возможности получить помощь можно по телефону горячей линии Эстонского совета по делам беженцев: 0 738 617 998 (понедельник–пятница, 09:00–12:00).

Денежная помощь от Каритас в декабре 2026 года

Каритас Украины более 12 лет предоставляет украинцам многоцелевую денежную помощь. Ее особенность в том, что люди сами решают, на какие нужды потратить полученные средства. Это могут быть продукты, лекарства, аренда жилья, одежда или оплата коммунальных услуг.

В 2026 году организация внедрила обновленную систему выплат — денежную помощь по приоритетам. Она предусматривает четыре направления поддержки для людей, оказавшихся в разных сложных обстоятельствах.

Как объясняет главный эксперт направления UCT Татьяна Назаренко, разделение на четыре категории позволяет учитывать потребности людей в зависимости от того, остаются ли они в прифронтовой общине, эвакуировались, пострадали от обстрела или переехали и пока не получают государственные выплаты.

Какие выплаты предоставляет Каритас:

UCT1 — 10 800 грн на человека. Помощь для уязвимых жителей прифронтовых общин, расположенных в пределах 50 км от линии боевых действий. Средства рассчитаны на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев.

Помощь для уязвимых жителей прифронтовых общин, расположенных в пределах 50 км от линии боевых действий. Средства рассчитаны на покрытие основных потребностей в течение шести месяцев. UCT2 — 12 300 грн на человека. Единовременная выплата для граждан, эвакуировавшихся в течение последних 45 дней. Помощь предназначена для обеспечения базовых потребностей в течение трех месяцев.

Единовременная выплата для граждан, эвакуировавшихся в течение последних 45 дней. Помощь предназначена для обеспечения базовых потребностей в течение трех месяцев. UCT3 — 12 300 грн на человека. Финансовая поддержка для людей, пострадавших от обстрелов в течение последних 45 дней. Обстоятельства необходимо подтвердить соответствующими документами. Выплата рассчитана на три месяца.

Финансовая поддержка для людей, пострадавших от обстрелов в течение последних 45 дней. Обстоятельства необходимо подтвердить соответствующими документами. Выплата рассчитана на три месяца. UCT4 — 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно. Помощь для уязвимых ВПЛ, которые не получают государственную помощь на проживание. Выплаты могут продолжаться от трех до шести месяцев.

Зарегистрироваться на программу можно в местных офисах Каритас, через мобильные команды или дистанционно. Способ подачи заявки зависит от региона и ситуации с безопасностью.

Для оформления необходимо подготовить паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право на конкретный вид помощи. Например, справку ВПЛ, подтверждение эвакуации или документы о повреждении жилья.

После регистрации специалисты проверяют информацию, оценивают соответствие критериям программы и выясняют, получала ли семья аналогичную помощь от других благотворительных организаций.

Если заявка одобрена, деньги перечисляют на банковский счет или выплачивают через Укрпочту. Подача документов не гарантирует назначения средств: окончательное решение принимают после проверки.

Как получить денежную помощь с 1 декабря 2026 года

Прежде чем подавать заявку, необходимо определить, какая именно программа соответствует обстоятельствам вашей семьи. Не стоит регистрироваться сразу на все доступные выплаты, поскольку организации могут устанавливать ограничения на повторное получение гуманитарной поддержки.

Порядок оформления зависит от того, кто финансирует и организует помощь. В одних случаях заявление принимают через онлайн-форму, в других необходимо лично посетить партнерский пункт регистрации или обратиться в государственное учреждение.

Обычно для оформления нужны паспорт, налоговый номер, банковские реквизиты и документы, подтверждающие статус ВПЛ, состав семьи, доходы или другие обстоятельства, важные для участия в программе.

Перед обращением проверьте, открыта ли регистрация именно в декабре 2026 года. Наличие программы и объявленного размера выплаты еще не означает, что прием заявлений продолжается. Некоторые организации могут завершать один этап помощи и открывать следующий только после получения финансирования.

Оформлять выплаты необходимо через официальные ресурсы организаций или их партнеров. Не передавайте посторонним лицам PIN-код банковской карты, CVV-код, пароли от интернет-банкинга и SMS-коды. Для получения гуманитарной помощи такая информация не требуется.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.