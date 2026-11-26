Украина получила $450 млн от Всемирного банка по двум программам поддержки бизнеса и восстановлению страны – RISE и SURGE. Финансирование предоставляется под гарантии правительства Японии и зависит от выполнения указанных показателей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Деньги от Всемирного банка на поддержку бизнеса

По программе RISE Украина получила $225 млн, из которых $190 млн — это заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии, еще $35 млн — кредит Международной ассоциации развития.

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Всемирный банк подтвердил выполнение Украиной показателей, необходимых для получения финансирования. В частности, 20 тыс. предпринимателей и предприятий получили финансирование по модернизированным программам государственной поддержки бизнеса.

Кроме того, через систему есть Разрешение подано 100 тыс. заявлений, а представители 500 компаний прошли программы повышения способности по стандартам продукции согласно требованиям Евросоюза.

Программа RISE должна усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса, помочь украинским предприятиям более широко представить себя на внешних рынках.

Финансирование для восстановления Украины

Вторые $225 млн. Украина получила по программе SURGE. Деньги также предоставлены под гарантии правительства Японии. Программа направлена ​​на финансирование климатически ориентированного обновления и восстановления Украины.

Речь идет об усовершенствовании управления публичными инвестициями, а также укреплении способности государственного и местного уровней планировать и реализовывать проекты восстановления.

Обе программы работают по принципу финансирования по результатам: Украина получает средства после подтверждения достижения определенных показателей.

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