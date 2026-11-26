Цены на АЗС в декабре 2026 года в начале месяца продолжат снижаться вслед за мировыми котировками нефти и удешевлением горючего в группе.

В то же время, водителей интересует, будет ли рост цен на топливо в декабре накануне нового этапа повышения акцизов с 1 января.

Подробный прогноз цен на АЗС в декабре 2026 года в комментарии Фактам ICTV предоставил аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

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Почему цены на АЗС начали падать перед декабрем

Главной причиной изменения тренда на топливном рынке стали внешние факторы — снижение напряженности на Ближнем Востоке и увеличение предложения нефти на мировых площадках, что толкнуло котировки вниз.

— Нефть пошла вниз, и последние недели торговалась в коридоре $80–90 за баррель. Там, на Ближнем Востоке, по-другому начали разворачиваться события. Даже Трамп не сильно повлиял на цену. То есть сработали экономические факторы, а предложение нефти стало больше — она пошла вниз. Соответственно, в Европе отреагировали продавцы конечного продукта – бензина и дизеля, – пояснил Александр Сиренко.

Снижение европейских котировок быстро отразилось на украинской группе: на границе стоимость дизтоплива опустилась до 75 грн за литр.

Благодаря этому во второй половине ноября украинские цены на АЗС пошли вниз, а сети начали конкурировать за водителей, пересматривая стелы даже дважды в день.

— Сети почти наперегонки снижают цены. По гривне, по две сбрасывали каждый день. Если раньше это происходило один раз в сутки, то сейчас на заправках в ноябре цены снижались два раза в день: часть сетей делала это утром, другие давали водителям надежду уже после обеда и тем самым подталкивали конкурентов к дальнейшему снижению на следующий день, — отметил эксперт.

Что будет с ценами на бензин и дизель в декабре

Александр Сиренко прогнозирует, что, учитывая оптовую стоимость около 75 грн за литр дизеля, розничные ценники не должны превышать 90 грн за литр в декабре. Иначе заработок сетей был бы чрезмерным.

В то же время цены на бензин в декабре будут оставаться ниже дизельных из-за котировок. Так, по словам эксперта, максимальный предел на АЗС будет составлять 80+ грн за литр.

Что будет с ценами на автогаз в декабре

В начале ноября рынок сжиженного газа переживал ценовой скачок — при стоимости бензина около 80 грн за литр автогаз достиг 60 грн за литр, что сломало привычную для водителей пропорцию двукратной разницы. Однако во второй половине ноября цены ушли вниз.

— Пользователи пропан-бутана очень нервничали, но тренд сломался, и во второй половине ноября, особенно на этой неделе, мы увидели снижение цен на LPG. Немного спрогнозирую: в декабре будет еще лучше ситуация, газ станет еще дешевле, — подчеркнул Александр Сиренко.

Будет ли рост цен на топливо в декабре: как повлияют акцизы

Несмотря на выгодную для автомобилистов динамику на старте зимы, она продлится недолго. Уже с 1 января 2027 года в Украине вступит в силу очередное плановое повышение ставок акцизного налога на горючее (в соответствии с законом о поэтапном росте акцизов до 2028 года).

Александр Сиренко отметил, что весной на фоне обострения на Ближнем Востоке многие страны Европы временно снизили топливные акцизы, в то время как Украина не пошла на такой шаг и продолжает двигаться по графику их повышения.

Именно этот фактор будет определять, какими будут цены на АЗС в декабре 2026 года в конце месяца.

— Мы, наоборот, будем поднимать акцизы и конечный продукт у нас станет дороже. Но это произойдет в январе, поэтому нынешнее понижение, возможно, приостановится в конце декабря.

Если говорить, что нас ждет в конце 2026 года: в начале декабря мы продолжим снижение, а в конце месяца рынок притормозит, чтобы переход к высшим акцизам в январе не был столь резким. Будет классно, но недолго, — подытожил аналитик.

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