Украинцы наши братья, но Бандера не туда их позвал – Константин Кинчев

Легендарный российский рок-исполнитель и солист группы Алиса Константин Кинчев в интервью программе вДудь поделился своими мыслями об отношениях Украины и России.

В интервью вДудь Константин Кинчев, несменный лидер группы Алиса, рассказал о своей страсти к наркотикам, проблемах со здоровьем, а также не забыл затронуть тему политики и взаимоотношения России с США и Украиной.

– Америка всегда хотела уничтожить Россию. Россия вынуждена защищаться. США уничтожает наших православных братьев. А наши братья – это сербы. А ссы**вые болгары уже не братья. Почему ссы**ны? Потому что в Евросоюзе.

Конечно, украинцы – это наши братья. Но они, к сожалению, повернулись в ту сторону, куда их позвал Степан Бандера. Поэтому они нас все больше и больше ненавидят, и ненависть эта будет только усиливаться.

На вопрос, были ли у России возможности сделать так, чтобы украинцы не отвернулись от России, Константин Кинчев ответил:

– Какие возможности? Может ли Россия жить лучше? У нас очень большая территория и территорией поступиться – невозможно. Мне бы хотелось, чтобы мы жили, как в Канаде, но у нас так не получается.

У нас есть прекрасные музыканты – Шевчук, Макаревич… С шилом в одном месте. Прекрасные люди и я их уважаю, но у них своя позиция. Они не могут молчать, а я – могу. Меня все устраивает.