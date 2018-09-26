УПЦ МП требует, чтобы экзархи Вселенского патриархата покинули Украину

Назначение экзархов Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады, в Украину было грубым вмешательством в дела церкви и нарушением ее канонической территории.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) требует, чтобы назначенные Вселенским париархатом экзархи, архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады, покинули Украину.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП по итогам заседания Синода церкви 25 сентября.

– Экзархи Константинопольского патриархата должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви, – говорится в решении Синода.

Также в УПЦ МП заявили, что назначение экзархов было грубым вмешательством в дела церкви и нарушением ее канонической территории, а деятельность нарушает межконфессиональный мир.

– Епископату УПЦ утверждено приостановить совметстные служения с иерархами Константинопольского Патриархата, – добавили в пресс-службе.

19 апреля Верховная Рада Украины проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине. 22 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению этого вопроса.

2 сентября Архиерейский собор принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквями.

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в РПЦ расценили как грубое вторжение на свою каноническую территорию и пообещали, что они “не останутся без ответа”.

14 сентября на внеочередном заседании Синод Русской православной церкви принял решение прекратить участие РПЦ в структурах, связанных с Константинопольским патриархатом. Синод также решил приостановить совместное служение представителей РПЦ с иерархами Константинопольского патриархата и запретить во время богослужений упоминание Вселенского патриарха Варфоломея.