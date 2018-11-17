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Кличко объяснил основную причину прорывов столичных теплосетей

Теплосети Киева изношены на 80%, поскольку большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на персональном сайте.

– Столичные теплосети изношены на 80%. Поэтому каждый год с началом отопительного сезона возникает много разрывов труб, – сказал Кличко.

Он отметил, что за последние полгода в Киеве заменили около 30 км коммуникаций на наиболее аварийных участках тепловых сетей.

– Около 30 километров труб было заменено с лета. Но не будем забывать, что это капля в море, потому что большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад, – добавил мэр.

Он пояснил, что невозможно обновить в короткие сроки инфраструктуру, в которую десятки лет не вкладывались средства.

– Тех денег, которые сегодня поступают в бюджеты городов, не хватает, чтобы быстро заменить всю инфраструктуру, которая досталась нам в наследство в крайне запущенном состоянии.Така ситуация по всей Украине, когда десятками лет средства не вкладывали и инфраструктура сегодня в полуаварийном состоянии. Киев – не исключение, – отметил Кличко. – Наша задача – заменить максимальное количество труб в следующие несколько лет для того, чтобы предотвратить аварии на теплосетях.

Напомним, в этом году столичная власть вернула в управление города теплоэнергетический комплекс Киева, 17 лет находился в управлении частной компании Киевэнерго.

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