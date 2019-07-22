Факты ICTV побывали в штабе партии Европейская солидарность президента Украины 2014-2019 годов Петра Порошенко и узнали, какая там атмосфера царит и чем угощают гостей. Подробности – в нашем репортаже.
В день голосования, 21 июля, около 12.00 Петр Порошенко вместе с семьей прибыл на избирательный участок. Ему пришлось постоять в очереди, ведь все кабинки для голосования были заняты.
В окружении охраны, перекрестившись, Петр Порошенко бросил бюллетень в урну — после ответил на вопросы журналистов.
На выходе с участка на экс-президента ждал народ, который встречал его аплодисментами.
Мы прибыли в штаб партии Европейская солидарность, чтобы показать его изнутри. Примерно в 16.30 пошел дождь, но ненадолго.
Штаб расположен под открытым небом в Мистецком арсенале, поделен на несколько зон для отдыха и сцену для брифингов.
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Гостей угощают разнообразными блюдами – от изысканных закусок и разнообразных фруктов до пирогов с курицей и лососем. Также подают несколько видов десертов и наливают освежающие напитки, апероль и вино.
Здесь собралось большое количество депутатов от партии ЕС, ожидающих выступления Петра Порошенко. Среди гостей присутствовали Мустафа Джемилев и Ирина Геращенко.
Дети Петра Алексеевича также отдыхают в штабе.
По состоянию на 22.00, по результатам Национального экзит-пола, партия Европейская солидарность набрала 8,8%. Лидер партии радуется, но ведет себя достаточно сдержанно.
После выступления Петр Порошенко с женой фотографировался с волонтерами и всеми желающими, но закончилась эта акция конфликтом с журналисткой одного из телеканалов. О чем спрашивала журналистка – неизвестно.
Напомним, ранее мы писали о результатах экзит-пола на парламентских выборах 2019.
Катерина Мальч