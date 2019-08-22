В сентябре в Украину приедет стратегический советник США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональд Винтер, чтобы встретиться с Максимом Поляковым, владельцем FireFly.

Винтер планирует провести ряд встреч с новым военно-политическим руководством страны.

Цель его визита – посещение американско-украинской аэрокосмической компании Firefly Aerospace бизнесмена Максима Полякова, которая сейчас работает над секретным проектом Т.

Этот проект должен усилить оборонные возможности Украины. Для США также этот проект чрезвычайно важен, поскольку над ним работает и Винтер, и министр обороны США Марк Эспер.

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Секретарь СНБО Александр Данилюк уже предоставил американскому гостю полный доступ к информации в вопросах обороны Украины. Винтер уже курирует закупки американского оружия Украиной и периодически присылает в Киев помощников для сбора информации о потребностях страны.

Ранее Поляков встретился с послом США в Украине и обсудил сотрудничество частного бизнеса с американским правительством в сфере военной обороны.

К слову, ранее мы писали о том, что США уже ведет подготовку к встрече Зеленского и Трампа.