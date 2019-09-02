80 лет назад началась Вторая мировая война.

Президенты Германии и Польши пришли почтить первым жертвам кровопролитного конфликта в истории человечества.

Через 80 лет после тех событий немцы просят прощения за своих дедов. Убийство миллионов людей, уничтожение целых городов и экономики. В польском сейме подняли вопрос о репараций от Германии. Варшава может потребовать от Берлина сотен миллиардов евро.

В парламенте работает комиссия, которая подсчитывает точную сумму ущерба. Ее руководитель Аркадиуш Муларчик говорит, что Польша в отличие от других стран никогда полноценных репараций от Германии так и не получала.

Новые союзники и враги. Почему Россию не пригласили в Варшаву

Не меньше вреда по мнению депутатов нанес Польше и Советский Союз, поэтому они собираются поднять тему репараций и от России как наследницы СССР.

Новый состав сейма соберется на свое заседание в конце осени, парламентские выборы в октябре. По мнению первого президента Польши Леха Валенсы правящая партия Право и справедливость Ярослава Качинского пытается получить поддержку народа поднимая вопрос репараций именно сейчас.

Политические баталии коснулись и родного города Валенсы – Гданьска. Впервые в истории памятные мероприятия перенесли с этого города в польскую столицу. Лех Валенса считает, что власти это сделали именно из-за политики. Гданьск никогда не поддерживал правящую партию Право и справедливость.

На мероприятия посвященные началу войны в Польшу приехали лидеры стран ЕС, НАТО и восточного партнерства, всего около 40 делегаций.

Главным гостем должен был стать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, но накануне он отменил визит из-за урагана, надвигающегося на Штаты.

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Трамп планировал посетить американо-польскую авиабазу в городе Повидз. А еще в Варшаве надеялись, что он объявит об отмене виз для поляков, но этого так и не произошло. Вместо главы Белого дома в Польшу приехал вице-президент США Майк Пенс.

В мероприятиях посвященных началу войны принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Накануне он провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой. Говорили о тяжелых исторических вопросах между Польшей и Украиной.

Ключевая претензия со стороны Варшавы – это то, что Киев два года назад ввел мораторий на эксгумацию захоронений поляков, погибших на территории Украины. Так тогда Украина отреагировала на уничтожение памятников воинам УПА в Польше.

Исторические противоречия тормозят экономическое сотрудничество. Во время нынешних переговоров президент Польши Дуда пообещал увеличить квоты для украинских грузовых перевозчиков, способствовать налаживанию речного транспортного соединения с Украиной и расширение пропускной способности на границе.

Польский президент пообещал и в дальнейшем поддерживать Киев в противостоянии с Москвой, Польша будет лоббировать продление санкций против России.

В этом году российскую делегацию поляки не пригласили на мероприятия, посвященные началу войны, объяснили, что Россия не входит в круг союзников или близких партнеров Польши.

Это возмутило Москву, говорят, что вспоминать о войне без нее неуместно. Польские и украинские историки наоборот же упрекают современной России в попытке обелить СССР и Сталина которые сотрудничали с Гитлером во время войны.

Историк Юрий Шаповал вспоминает о разделе Польши Гитлером и Сталиным. Он как и большинство тех, кто анализировал те события убежден, что это был холодный расчет. Гитлеру была нужна пауза чтобы разобраться с западом, а у Сталина был свой расчет – забрать часть Европы.

Но теперь, спустя 80 лет, важно, чтобы все признали преступления своих предков и вынесли урок из тех трагических страниц истории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин договорились о личной встрече.