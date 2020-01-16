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Факты / Украина / Политика

Климкин получил новую должность

Министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин возглавит Программу европейских, региональных и российских исследований.

Программу вводит Украинский институт будущего (UIF) с января 2020 года.

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Главной целью программы будет сфера безопасности и внешней политики Украины.

В первую очередь будут рассматриваться вопросы противодействия российской агрессии против Украины, Черноморской безопасности, а также позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы.

Отмечается, что в исследованиях примут участие эксперты, исследовательские центры, неправительственные организации и представители бизнеса.

Ранее Факты ICTV писали, что Климкин считает, что Киев должен поднять вопрос, почему иранские эксперты не делились с Украиной в реальном времени имеющимися данными о катастрофе.

Источник: UIF

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