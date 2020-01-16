Климкин получил новую должность

Министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин возглавит Программу европейских, региональных и российских исследований.
Программу вводит Украинский институт будущего (UIF) с января 2020 года.
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Главной целью программы будет сфера безопасности и внешней политики Украины.
В первую очередь будут рассматриваться вопросы противодействия российской агрессии против Украины, Черноморской безопасности, а также позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы.
Отмечается, что в исследованиях примут участие эксперты, исследовательские центры, неправительственные организации и представители бизнеса.
Ранее Факты ICTV писали, что Климкин считает, что Киев должен поднять вопрос, почему иранские эксперты не делились с Украиной в реальном времени имеющимися данными о катастрофе.