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Факты / Украина / Политика

Путин не согласен с Эрдоганом и зовет его в оккупированный Крым

В Кремле не согласны с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Крыма и крымских татар и приглашают его посетить оккупированный полуостров.

– В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о безосновательности любых опасений относительно крымских татар, – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Также он добавил, что у президента Эрдогана есть действующее приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить Крым.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает Крым российским и сообщил о планах Турции профинансировать строительство жилья для 500 семей крымских татар.

Источник: Интерфакс

Фото: Офис Президента

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