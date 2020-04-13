Рада не будет рассматривать закон о банках на заседании 15 апреля — источник

Во вторник, 14 апреля, точно не будет внеочередного заседания Верховной Рады, однако, вероятно, депутаты соберутся в среду, 15 апреля, стало известно Фактам ICTV из собственных источников.

— В среду банков не будет. Попробуем 15 апреля принять изменения в регламент, как противовес поправочному спаму, в частности ускорить рассмотрение законопроекта по банкам, — рассказал источник в парламенте.

Речь идет о законопроекте относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, за который нардепы 30 марта проголосовали в первом чтении.

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Сейчас к этому законопроекту предлагают внести более 13 тыс. поправок.

Его принятие — одно из условий Международного валютного фонда для выделения помощи Украине.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, разблокировав его подписание.

Также нардепы внесли изменения в государственный бюджет на 2020 год.