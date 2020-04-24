Рада сегодня не будет назначать Саакашвили вице-премьером

Кадровые назначения не будут рассматриваться на внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля, заявил первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.

Он отметил, что вряд ли будет заседание по кадровым вопросам, потому что у него пока нет такой информации.

– Касательно возможного назначения Саакашвили, то ему нужно пройти еще путь общения с фракциями. Думаю, что в ближайшие дни он эти разговоры проведет, и на следующей неделе можно будет говорить об этой кадровой инициативе, – сказал политик журналистам у здания Верховной Рады.

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Несмотря на то, что среди парламентариев ходят слухи о назначении Михеила Саакашвили на должность вице-премьера 24 апреля, Корниенко и раньше говорил, что это может произойти только на следующей неделе.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом министров и Верховной Радой.