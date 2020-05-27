Назначение Михеила Саакашвили создало некоторые проблемы, однако Грузия не намерена пересматривать стратегическое партнерство с Украиной, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, сейчас с послом ведутся консультации, он вернется в Украину в ближайшее время.

– Я еще раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ – это пересматриваться не будет, – отметил грузинский дипломат.

В то же время точную дату возвращения посла он не назвал.

Напомним, 6 мая экс-президента Грузии Михеила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимира Зеленского, который является председателем совета.

После этого Грузия отозвала посла из Украины для консультаций.

Источник: Грузія Online