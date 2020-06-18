В пятницу, 19 июня, состоится утреннее пленарное заседание Верховной Рады, которое начнется с традиционного Часа вопросов к правительству.

Обсуждать будут проведение ВНО 2020 в Украине и использование средств госбюджета на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Народные депутаты в первом чтении рассмотрят изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно сокращения сроков рассмотрения судом дел, связанных с защитой прав детей, и совершенствование порядка рассмотрения дел особого производства, а также в Уголовный процессуальный кодекс — по совершенствованию правового регулирования уголовного процесса.

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В повестке дня парламента только один законопроект, который рассмотрят во втором чтении, — это изменения в законодательство, регулирующие отдельные вопросы в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Порядок денний Ради на 19 червня

Важная информация Минобразования по ВНО 2020 будет озвучена именно во время Часа вопросов к правительству.

На днях президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий отмену обязательного прохождения ГИА и ВНО 2020 для выпускников школ.

Это связано с увеличением случаев коронавируса. В то же время, если документ примут, выпускники смогут сдавать экзамены по собственному желанию.