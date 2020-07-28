Вступление СССР в войну 1945 года стало решающим в поражении Японии. Такое мнение высказал историк-краевед Алексей Тиваненко. Он исследовал значение СССР в победе над милитаристской Японией на основе архивных документальных материалов, научных трудов и живого общения с ветеранами войны.

По его словам, шумное празднование семидесятилетия победы над нацизмом отодвинуло на дальний план тот факт, что 9 мая 1945 года Вторая мировая война не закончилась. Хотя гитлеровская Германия была повержена, верные союзники немцев – японцы не собирались складывать оружие. Победителям еще предстояло сразиться с окопавшейся в Маньчжурии Квантунской армией.

По сути, осуществленная советскими войсками Маньчжурская операция стала дубиной, которая сломала хребет японской агрессии. И оставлять данный факт без внимания ни в коем случае нельзя.

В современной западной историографии преобладает мнение, что вмешательство в нее СССР не было продиктовано стратегической необходимостью и являлось желанием усилить влияние в регионе.

Якобы ключевую роль в разгроме Японии сыграли атомные бомбардировки США, а советские войска воевали с уже практически сдавшимся противником, уставшим от американского натиска. 6 и 9 августа атомные бомбы с дружелюбными названиями Малыш и Толстяк уничтожили вместе с мирными жителями Хиросиму и Нагасаки, а уже 14 августа император подписал рескрипт о капитуляции.

— Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Внедряя эти постулаты в массовое сознание, современные интернет-ресурсы традиционно прибегают к примитивной фальсификации, сознательно оставляя за скобками непреложные исторические факты. Ведь именно США настояли на вступлении Советского Союза в войну против Японии, все помнят Ялтинскую встречу и договоренности. Просьбы о необходимости нанесения удара по Японии поступали в Москву из Вашингтона сразу после событий в Перл-Харбор, — утверждает историк.

О важности этого вопроса для США свидетельствует то, что ради обещания Сталина подключиться к решению японской проблемы, президент Рузвельт без особой дискуссии принял практически все предложения СССР по послевоенному мироустройству, озвученные в Ялте.

И его можно понять. Американцы, понимая чем нужно пожертвовать ради победы, выпросили помощь СССР в локализации угрозы со стороны Японии.

По словам Тиваненко, сильно преувеличено значение пресловутых Малыша и Толстяка. Во-первых, на Хиросиму и Нагасаки был сброшен весь имевшийся к тому моменту ядерный арсенал США. На изготовление новых устройств требовалось время, а для обеспечения успешной высадки на острова, по расчетам американцев, было необходимо еще как минимум девять бомб.

Во-вторых, эффект устрашения от атомной бомбардировки, на который рассчитывали вашингтонские стратеги, в японских условиях не сработал. В марте 1945 года после массированного удара по Токио погибло свыше 80 тыс. человек, в масштабном пожаре сгорела четверть миллиона зданий.

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К августу в результате налетов ВВС США превратились в руины почти все крупные города страны. Поэтому гибель Хиросимы и Нагасаки особых эмоций у подданных микадо не вызвала.

Исчерпывающий вывод по этой теме сделал профессор Калифорнийского университета Хасэгава Цуеси, который вряд ли испытывает симпатию к Советскому Союзу. Проведя скрупулезную работу, он пришел к выводу, что сброшенные на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы не являлись определяющим фактором изменения вектора японской дипломатии, а именно вступление Советского Союза в войну с Японией.

Данная информация подтверждается проведенным экстренным заседанием императорского Высшего военного совета, состоявшимся 9 августа.

— Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным ее продолжение, — заявил премьер-министр Кантаро Судзуки на этом мероприятии.

К слову, по результатам социологического опроса, половина украинцев – 50,1% не жалеют о распаде СССР, а 33,5% — жалеют.

Фото: Новые известия, pexels.com