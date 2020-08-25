Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, сейчас в тяжелом состоянии, ее подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У Юлии Тимошенко не опускается температура ниже 39.

— К сожалению хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым …. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения Covid, — сообщила пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока.

Коронавирусом также заболели и ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин, пока деталей об их состоянии здоровья нет.

О том, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом, стало известно 23 августа. Положительный результат теста на Covid-19 подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

В июне также коронавирусом заболела первая леди Украины Елена Зеленская.

Сначала у нее не было никаких симптомов, однако после госпитализации и с развитием заболевания, медики диагностировали ей двустороннюю пневмонию.

Источник: Марина Сорока