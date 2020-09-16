В повестке дня пленарного заседания Верховной Рады на среду, 16 сентября — более 20 вопросов.

В частности, на первое чтение выносятся изменения в законодательство относительно защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также — о повышении размера государственной социальной помощи взрослым и детям с инвалидностью.

Кроме того, нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

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Важные документы, которые выносятся на второе чтение:

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками;

законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Рада сегодня также рассмотрит несколько вопросов ратификации международных соглашений.

Порядок денний Ради 16 вересня

С 16.00 народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В Минюсте заявляли, что осенью Рада рассмотрит правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений.

Документ направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году, но парламент до сих пор не ратифицировал.