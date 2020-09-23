В Китае отреагировали на резкое заявление Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там президент США сказал, что ООН должна привлечь Пекин к ответственности за вспышку коронавируса.

— Сначала Китай и подконтрольная ему ВОЗ заявляли, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку. Впоследствии они сказали, что вирус нельзя подхватить от человека без симптомов, — подчеркнул Трамп.

В ответ на это Пекин назвал Трампа распространителем политического вируса.

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— Китай выступает против безосновательных обвинений США. В то время, как весь мир борется с коронавирусом, президент США распространяет политический вирус, — отметил посол Чжан Цзюнь.

По словам китайских дипломатов, Трамп использовал трибуну ООН для создания слухов и обвинений с целью очернить репутацию Китая. Они выдвигают протест.

В апреле Трамп анонсировал выход США из ВОЗ, поскольку та слишком связана с Китаем.

Трамп назвал коронавирус чумой

Во время выступления на 75-й Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп неоднократно назвал коронавирус “китайским вирусом”.

Также президент США упрекнул китайским властям за то, что они не закрыли международное сообщение на первых этапах распространения болезни.

Источник: Foxnews