PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

США отозвали визу украинцу, который помогал команде Трампа

Государственный департамент США отозвал визу бывшему украинскому дипломату, помощнику адвоката Дональда Трампа Андрею Телиженко.

Также рассматривается вариант введения санкций против украинца и признания его агентом Кремля.

Причина — тот помогал союзнику Трампа Рудольфу Джулиани со сбором и распространением информации против Джо Байдена.

Читайте: После дебатов: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования

Известно, что в прошлом году во время визита личного адвоката Трампа Джулиани в Украину его сопровождал Телиженко.

Санкции против Андрея Деркача

До этого Министерство финансов США ввело санкции против украинского депутата Андрея Деркача.

Его обвинили во вмешательстве в нынешнюю президентскую кампанию со стороны России и в долговременном сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Санкции предусматривают замораживание активов, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.

Фото: Андрей Телиженко

Источник: CNN

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка