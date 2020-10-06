США отозвали визу украинцу, который помогал команде Трампа

Государственный департамент США отозвал визу бывшему украинскому дипломату, помощнику адвоката Дональда Трампа Андрею Телиженко.

Также рассматривается вариант введения санкций против украинца и признания его агентом Кремля.

Причина — тот помогал союзнику Трампа Рудольфу Джулиани со сбором и распространением информации против Джо Байдена.

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Известно, что в прошлом году во время визита личного адвоката Трампа Джулиани в Украину его сопровождал Телиженко.

Санкции против Андрея Деркача

До этого Министерство финансов США ввело санкции против украинского депутата Андрея Деркача.

Его обвинили во вмешательстве в нынешнюю президентскую кампанию со стороны России и в долговременном сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Санкции предусматривают замораживание активов, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.

Фото: Андрей Телиженко