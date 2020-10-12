Постсоветские огни — кто виноват в ситуации Беларуси, Карабаха и Бишкека

Восстание в Кыргызстане, размороженная война в Нагорном Карабахе, революция в Беларуси. Это лишь свежие очаги возгорания на постсоветском пространстве. До сих пор тлеют Украина, Грузия и Молдова. Где появится новая кризисная площадка на карте бывшего СССР, остается только догадываться.

Донедавна казалось, что закостенелая лукашенковская Беларусь не способна на протест, “замороженный” Нагорный Карабах сохранит статус-кво, а о далекой среднеазиатской постсоветской республике Кыргызстан, где последние масштабные антиправительственные протесты были в далеком 2010 году, вообще мало кто вспоминал. Но мины замедленного действия постсоветского наследия и дальше взрываются.

Захваченный парламент, слезоточивый газ, водометы, сотни пострадавших, 15 человек в реанимации и один погибший. Неделя в Бишкеке началась с массовых протестов против результатов парламентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье. По предварительно объявленным результатам, большинство голосов получили провластные партии.

Оппозиция заявила о массовых фальсификациях и призвала своих сторонников выйти на улицы. Митингующие захватили Белый дом — резиденцию президента и парламента, гостелевидение и здание МВД. Из СИЗО Комитета нацбезопасности освободили экс-президента Аламазбека Атамбаева и некотрых других оппозиционных политиков.

— Не занимайтесь мародерством, протестуйте мирно. Мы будем работать над легитимацией власти, — заявил на митинге в Бишкеке освобожденный из СИЗО экс-депутат парламента Кыргызстана Садыр Жапаров.

Жуналистка Айдай Токоева, которая работает в Бишкеке, рассказывает, что в отличие от первых дней протеста сейчас на улицах ни одного милиционера в форме или спецназа в амуниции. А до сих пор не захваченное здание правительства Кыргызстана охраняют дружинники.

— Чтобы не было мародерства, неравнодушные граждане организовали народные дружины и не дают протестующим захватить здание правительства. Оно находится через дорогу от Белого дома, который оккупировали в начале недели. Как заявил новый глава МВД Курсен Асанов, сейчас все правоохранители одеты в гражданскую одежду и ходят среди людей. Они следят за порядком изнутри, — поделилась журналистка.

В начале недели протестующие достигли своей цели. ЦИК признала результаты выборов недействительными.

— До дня голосования были многочисленные жалобы по поводу фактов подкупа, использования административного ресурса. Мы все это направляли в правоохранительные органы, однако они своевременно не рассматривали и не решали эти вопросы, — заявила член ЦИК Кыргызстана Гульнар Джурабаева.

Результаты выборов отменили, но протестующие не уходят с улиц, они требуют отставки нынешнего президента Сооронбая Жеенбекова, чье фактическое местонахождение не известно ни МВД, ни Комитету нацбезопасности. Хотя он время от времени записывает видеообращения. Но в то же время Кыргызстан почему-то закрыл границы на вылет чиновников высокого уровня. А вот пресс-секретарь главы государства заявил, что его начальник не оставлял Бишкек. Сам Жеенбеков называет протесты государственным переворотом.

— Это незаконное свержение правительства, но я приказал правоохранителям не открывать огонь и предложил ЦИК расследовать нарушения избирательного процесса. Оппозицию призываю успокоить своих сторонников. Я готов к отставке, если в Кыргызстане утвердят легитимных руководителей исполнительной власти, — сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жеенбеков.

Если оппозиция добьется его импичмента, это будет третье за последние 15 лет восстание, которое свергает действующего главу государства. Как это было в 2005 и 2010 годах. Правда, оппозиционные группы, которые образовались в результате революции, действуют не слишком скоординированно.

— У нас образовалось несколько групп, которые считают себя временным правительством. Очень много сейчас вот этих политических сил, которые собираются в разных местах и принимают разные решения, — рассказывает журналистка из Бишкека Айдай Токоева.

По сути, и на этом сходятся большинство политологов, в Кыргызстане сейчас происходит внутренняя клановая борьба за власть. Но конечно же к этому кризису так или иначе приобщаются и крупные игроки.

Эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса считает, что нынешний президент Кыргызстана — близок к Москве и более склонен к тому, чтобы идти в фарватере России, особенно в пределах Евразийского экономического сообщества. Его ослабление играет в пользу Китая и против РФ. Их влияние может уменьшиться, особенно если дойдет до перевыборов президента.

Москва и Пекин пока сдержанно реагируют на кризис. Но, например, история отношений России и Кыргызстана во время восстаний 2005 и 2010 годов менялась равнопропорционально геополитическому вектору Бишкека.

— Когда пал режим президента Акаева, это очень поддержали в Москве, потому что Акаев пытался быть разновекторным. В Росии надеялись, что новый киргизский президент будет ближе к ним. А преемник Акаева Бакиев позволил американцам открыть свою военную базу, и россияне не очень сопротивлялись второму восстанию, которое свергло Бакиева, — говорит журналист Виталий Портников.

Все последующие президенты двигались в фарватере Москвы, и в 2014 году авиабазу Манас закрыли, а американцев попросили на выход. Российская база под названием Кант неподалеку Бишкека работает по сей день. Чем бы ни закончилось восстание в Кыргызстане, оно является звеном цепи неотвратимых процессов на постсоветском пространстве. Эхом империи, которое испытывают на себе большинство бывших социалистических республик — Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан и Беларусь.

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, корни этих конфликтов — в наследии советской системы. Во-первых, этническая составляющая. Власть в Москве использовала принцип разделяй и властвуй, чтобы эти национальные движения внутри республик как-то подавить. Играла на противоречиях и раздувала их, и когда центральная власть была свергнута, они вспыхнули с новой силой. А другой вопрос — это отсутствие какой-либо демократической традиции в СССР.

Это отсутствие усложняло жизнь новым независимым государствам, которые образовались на постсоветском пространстве. И этим странам приходится, и Украине также, проходить путь от того постсоветского наследия к реальной демократии, говорит Замикула.

Это наследие породило Карабах, Приднестровье, Абхазию и Осетию. Через эти конфликты в каждой стране формируется своя национальная идентичность, которой не было в Союзе, там был один советский народ.

— Когда мы говорим о Карабахе и конфликте между Арменией и Азербайджаном, то границы проводились так, чтобы спровоцировать такие конфликты в случае их тяготения к самостоятельности. А в Беларуси законсервированное советское общество рано или поздно должно было устать от лукашенковского застоя. А застой всегда заканчивается или перестройкой, или восстанием. То, что общество живет еще в советской системе, и спровоцировало это восстание. То же в определенной степени касается состояния Киргизии, где не были решены вопросы клановых, даже племенных отношений, и создания полноценной политической нации, — объясняет журналист Виталий Портников.

Но эхо СССР — это не единственный источник конфликтов, революций и восстаний на постсоветском пространстве. Сейчас в мире происходит процесс так называемой регионализации международных отношений. Когда голову поднимают новые ресурсообеспеченные страны, которые хотят играть более активную роль в геополитических процессах и способны бросить вызов глобальным игрокам. Среди них Турция, Иран, Япония, Южная Корея, Индия.

— Центры влияния ослабляются в пользу других третьих стран, региональных игроков, которые прямо сейчас меняют баланс сил. Это приводит, например, если мы говорим о постсоветском пространстве, к эрозии политического влияния РФ на том, что они называют “ближнее зарубежье”, в бывших советских республиках. На Грузию они начали терять влияние после войны 2008 года, и сейчас там очень мощный игрок — Турция. Украину они потеряли в 2014 году. И с тех пор россияне ничего не могут сделать, чтобы вернуть свое влияние. Центральную Азию проиграли Китаю еще 10 лет назад. Кавказ и то, что мы сейчас видим в Нагорном Карабахе, это тоже попытки Турции изменить военно-политический баланс сил. Разморозить ситуацию на Кавказе, чтобы играть самой более активную роль, — рассказывает эксперт Илия Куса.

Такая эрозия влияния России сейчас происходит и в Беларуси. Даже если “батька” удержится в кресле и отдаст страну под протекторат Москвы — это будет шаткая власть на штыках.

По мнению Ильи Куса, то, что происходит в Беларуси — это как раз реакция России на эту глобальную трансформацию и попытка удержать контроль. Через организацию кампании против Лукашенко и неформальную поддержку протестов на фоне выборов. Они пытаются удержать ситуацию, поскольку Лукашенко в последние годы слишком заигрался в многовекторность.

А заигрался именно потому, что Россия теряет инициативу на своей ближней периферии. И страны каким-то образом хотят вырваться из этой геополитической зависимости. Хотят играть на другие центры влияния, которые являются для них интересными и выгодными. Поскольку российская модель экономики неэффективна и не может предложить им больше того, что, например, предложит Китай.

Ржавеет влияние России в Армении и Азербайджане. Война за Нагорный Карабах на этот раз вышла из-под контроля Кремля. Азербайджан, если верить местным руководителям, захватывает поселок за поселком. В этом ему активно помогает Турция.

Ереван стремится обратить внимание России на факты прямой агрессии соседа, чтобы она выполнила обязательства в рамках Договора о коллективной безопасности и вступила в игру. Но пока безрезультатно. Путин впервые на этой неделе прокомментировал такую возможность. Осторожно и не до конца понятно.

— Касательно выполнения Россией своих договорных обязательств в рамках настоящего договора, мы всегда выполняли, выполняем и будем выполнять свои обязательства, — сказал президент Росии Владимир Путин.

Но все же Путин вряд ли выполнит обязательства в рамках ОДКБ. Объяснение Кремля простое — Армения не является жертвой агрессии, поскольку бои ведутся на международно признанной территории Азербайджана. И с богатым ресурсами Баку портить отношения тоже не хочется.

По экспертным оценкам, подобное туманное заявление Путина означает поражение Кремля на Кавказе. Региональный игрок Турция пока ставит мат игроку глобальному.

Неторопливая реакция Москвы на события в Нагорном Карабахе также может быть наказанием Еревана за цветную революцию, благодаря которой армяне лишились прокремлевских кланов. Мол, смотрите, что бывает, когда вы не соглашаетесь с кадровым выбором России. Как бы то ни было, регионы и дальше чувствуют фантомные боли Советского Союза. То тут, то там будут вспыхивать конфликты, восстания и революции. И, как показывает практика, часто Путин будет терять влияние в подконтрольных Кремлю регионах.

Максим Крапивной

Фото: Виталий Портников, Илия Куса, Sputnik Кыргызстан, Dreamstime, Pexels