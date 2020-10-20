Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) возглавляет рейтинг лидеров местных выборов на эту должность.

Об этом известно из опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

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Согласно опросу за Труханова избиратели готовы отдать 50,1% голосов. Представителя Оппозиционной платформы — за жизнь Николая Скорика готовы поддержать 10,6%. 8,8% будут голосовать за Олега Филимонова (Слуга народа).

В рейтинге претендентов в городской совет Одессы лидирует партия Доверяй делам — 36,2% избирателей ее поддерживают. Партия ОПЗЖ на втором месте, ее готовы поддержать 19,4% избирателей. Слуга народа получила 12,3% поддержки.

Сейчас работой мэра Одессы довольны более половины опрошенных (53%), недовольны — 33%.

Опрос проводили 9-14 октября среди жителей Одессы 18 лет и старше. Опросили 1,2 тыс. респондентов, методом формализованного интервью.

Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Местные выборы в Одессе 2020

На местные выборы 2020 в Одесский городской совет зарегистрировалось 12 партий.

В начале сентября, согласно опросу КМИС, рейтинг возглавляла партия Доверяй делам Геннадия Труханова (34,1%).

На втором месте ОПЗЖ (12,4%), далее Слуга Народа (6,7%) и Европейская солидарность (4,1%).

Источник: Рейтинг

Фото: Геннадий Труханов