Выборы президента в США — Трамп досрочно отдал свой голос

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах президента.

Свой голос он отдал сегодня утром в местной библиотеке штата Флорида.

— Это было очень безопасное голосование. Все было идеально, — поделился он.

На вопрос журналистов, какого кандидата он поддержал, Трамп сказал, что себя.

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Выборы президента в США

3 ноября 2020 в США состоятся выборы президента. Во время них будут соревноваться два кандидата — представитель республиканцев Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

23 октября прошел заключительный этап дебатов между соперниками. Диалог длился 1,3 часа без перерывов.

Источник: Public Pool