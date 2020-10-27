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Факты / Украина / Политика

Протесты в Беларуси: Лукашенко пригрозил студентам отчислением

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в акциях протеста, отчислением из университетов. Такое заявление он озвучил во время совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

— Если вы пришли учиться, то делайте это. Те, кто участвует в акциях протеста, нарушают законодательство. Их нужно отчислить из университетов.

Также Лукашенко озвучил предложение отправить некоторых протестующих студентов в армию, а других оставить на улице. Такое же мнение он высказал по поводу преподавателей, хотя отметил, что таких сейчас очень мало.

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ОМОН разогнал протестующих в Минске

Накануне, 26 октября ОМОН разогнал акцию протеста в Минске. В центре города собрались сотни людей, силовики применяли к ним физическую силу, некоторых задержали.

Люди прятались в ближайших кафе и магазинах.

Источник: TUT.BY

Фото: Dreamstime

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