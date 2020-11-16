Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он скончался от осложнений, вызванных Covid-19.

О его смерти сообщил народный депутат Украины Игорь Молоток.

— Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью.

Нардеп добавил, что Луговой долго боролся с коронавирусом, и уже казалось, что все самое сложное позади.

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Глава Конотопа находился в больнице и в конце октября он сообщал, что ему стало лучше.

Луговой стал третьим вновь избранным мэром, который умер от Covid-19.

Так, 28 октября стало известно, что действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

На следующий день, 29 октября, от Covid-19 умер мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко, который также побеждал на нынешних выборах.