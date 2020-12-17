Роман Лещенко стал министром аграрной политики и продовольствия

Верховная Рада поддержала назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.
Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата.
Кандидатуру Лещенко во время заседания Верховной Рады представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После министр выступил перед депутатами и ответил на их вопросы.
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1 октября 2019 года Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам.
10 июня 2020 года Кабинет министров назначил Лещенко председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
В начале следующего года в Украине могут создать отдельное аграрное министерство. Премьер подчеркнул, что Украина имеет мощный аграрный сектор, поэтому с первых месяцев работы правительства он говорил о необходимости возобновления работы профильного министерства.