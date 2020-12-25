Зеленский рассказал, когда позвонит Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении позвонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Он сделает это, если встречу советников Нормандской четверки снова перенесут.

По его словам, собрание нормандского формата должно было состояться в этом месяце, однако из-за Covid-19 и споров оно затянулось. Если такая тенденция продолжится, Зеленский лично пообщается с президентом РФ.

— Если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться.

Зеленский настаивает на личном общении, ведь во время встречи Нормандской четверки они не касаются темы политических заключенных и оккупации Крыма.

Накануне президент провел встречу с дипломатическими представителями Украины. Во время диалога он назвал вопрос возвращения Крыма и Донбасса приоритетным для страны. Также он попросил дипломатов способствовать этому благодаря коммуникации с иностранными партнерами.

Источник: Фокус