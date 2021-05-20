Авиакомпания Андорры должна уплатить Украине штраф за полеты над оккупированным Крымом

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры автономии относительно авиакомпании Андорры Gestio Integral D’aeronaus Martinez S.L.

Суд постановил взыскать с компании задолженность за предоставленные ей аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, в частности, над Черным морем, на общую сумму около 100 тыс. грн.

Досудебное расследование в отношении авиакомпании начали по фактам нарушения правил международных полетов — ст. 334 УК Украины.

Прокуратура АРК установила, что в семи иностранных авиакомпаний возникла задолженность перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины Украэрорух на общую сумму 7 млн ​​грн. Они летали над оккупированным Крымом и Черным морем.

После предъявления указанных исков, одна из авиакомпаний ОАЭ в полном объеме оплатила задолженность на сумму более 3,7 млн грн.

В марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированных полуостровом из-за невозможности обеспечить безопасность полетов. Официально была приостановлена ​​работа всех аэропортов на территории Крыма.

В феврале Украина ввела санкции к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за осуществление полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства.

Источник: Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя