Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел вторую итоговую пресс-конференцию за свою каденцию. Она состоялась в ангаре завода Антонов и продолжалась три часа.

Глава государства рассказал о грандиозных планах по построению страны грез, однако пока не знает, пойдет ли на второй срок для их воплощения.

В то же время Зеленский решительно настроен и дальше бороться с коррупцией, бедностью, строить дороги, а также завершить войну на Донбассе, и для этого готов встретиться с Владимиром Путиным.

Факты ICTV собрали самые интересные тезисы из ответов Владимира Зеленского.

Страна мечты

— Построить страну грез, поднять нашу страну. Приоритет номер один — мы строим страну без олигархов. Мы строим страну, которая не ждет только на санкционную политику других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, которая самостоятельно борется с пропагандой, контрабандой, проводит мощную санкционную политику против криминальных авторитетов.

Урегулирование на Донбассе

— Я точно понимаю, что делаю. Ничего не боюсь. Знаю, куда иду. Знаю, зачем.

— Вопрос о замораживании конфликта — это тот 1%, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился. Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт.

— Многое делает Андрей Ермак (глава ОП, — Ред.), жертвуя своей репутацией. Не хочу говорить из-за чего, из-за кого и зачем. Это большая информационная война.

Расширение нормандского формата

— Наши европейские партнеры полностью поддерживают нормандский формат и не видят альтернативы. Я считаю, что кроме нормандского формата, будет прямой разговор с президентом РФ, а еще я вижу формат привлечения США в эту дискуссию.

О встрече с Путиным и отношение к президенту РФ

— Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации.

Что будет, если США снимут санкции с Северного потока-2

— Есть большой риск, что они могут нажать на США, чтобы снять санкции. Я считаю, что это будет проигрыш США и лично Байдена. Я это говорю открыто. Это будет серьезная геополитическая победа России.

Новые санкции СНБО

— Вы увидите еще много чего. Смотрите нас каждую пятницу.

Ближайшее окружение

— За шаги некоторых людей, которые рядом со мной есть и были, действительно стыдно. И я считаю, если это небольшие их промахи, надо простить. Надо давать второй шанс, если они не воры. Я всегда давал людям второй шанс. Иногда даже третий. То, что они такие, это моя ответственность.

Когда завершится Большая стройка

— Программу Большая стройка я завершу, когда не останется плохих дорог. Я отвечаю за это качество. Я хочу, я давлю, я приглашаю людей, я задаю вопрос: почему такая смета, почему там не построили. Благодаря моим “почему” 158 мостов построено.

Кадровые перестановки в Кабмине

— Сегодня у нас уже появился министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это правда, премьер-министр не мог больше работать с Максимом Степановым. Я довольно долго не вмешивался в эту ситуацию из-за того, что боялся дестабилизации в ковидное время. Но дальше ждать было уже некуда.

Бесплатные вакцины для всех

— У нас контрактов на 45-47 млн ​​бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное количество, которое можно было найти по программам COVAX, отдельной программы прямых контрактов, например, по контракту с Pfizer на 20 млн доз.

Об эпохе бедности

— Эпоха бедности закончится, когда будет дерегуляция и когда государство будет максимально диджитализовано. Все это будет обязательно. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета.

Окончание эпохи коррупции

— Я считаю, что мы начали окончание эпохи коррупции, и я точно ее закончу. Мы чистим вертикали, выстроенные крупным бизнесом, назовем их так. Потому что пока они не олигархи, до принятия закона.

Пенсионная реформа

— Относительно пенсий — справедливости я пока не вижу. Будет пенсионная реформа. В то же время программа 80+ заработала.

Празднование 30-летия независимости Украины

— 24 августа, в День независимости Украины, будет парад к 30-летию нашей независимости. Парад будет военный, большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане.

Пресс-конференция Зеленского 2020

В прошлом году пресс-конференция президента Владимира Зеленского также состоялась 20 мая, но во дворе Мариинского дворца. Общение с прессой длилось более трех часов.

Главные тезисы пресс-конференции Зеленского — на Фактах ICTV.