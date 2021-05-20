Милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает не только Черноморскому и Азовскому регионам. Она также представляет угрозу для Балкан и Южного Средиземноморья.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время дискуссии об оккупации Крымского полуострова.
По ее словам, противоправная политика России требует усиления и консолидации усилий международного сообщества, чтобы эффективно этому противодействовать.
— Именно с этой целью Украина создает Крымскую платформу, которая является составной частью стратегии деоккупации и ключевым международным инструментом для продвижения процесса возвращения Крыма, — заявила Джапарова.
Она также отдельно обратила внимание на то, что активная российская милитаризация оккупированного полуострова создает новые угрозы для безопасности как Украины, так и Азово-Черноморского региона, Балкан и Южного Средиземноморья.
Милитаризация Украины
Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина не будет идти путем тотальной милитаризации, так как это изнурительный процесс для экономики.
Он отметил, что оборонная стратегия предполагает модель организации комплексной обороны.
Фото: МИД Украины