Милитаризация Россией оккупированного Крыма угрожает не только Черноморскому и Азовскому регионам. Она также представляет угрозу для Балкан и Южного Средиземноморья.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время дискуссии об оккупации Крымского полуострова.