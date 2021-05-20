Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в государственных дачах не будут проживать связанные с ним люди. Вскоре планируется ревизия госдач.

Об этом президент сказал во время пресс-конференции 20 мая.

— Я попросил полную ревизию всего, они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, связанные со мной, — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что после ревизии госдач представят концепции по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ касательно того, кто там будет жить и на каких условиях.

Также он отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции по рыночным ценам арендовать жилье, которое находится в государственной собственности.

Аудит госдач

Ранее Зеленский анонсировал полный аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, чтобы установить полный перечень лиц, которые там проживают.

Отметим, в конце 2014 года, согласно постановлению правительства, отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание.

По словам президента, это легализует пребывание некоторых бывших судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, таможенников, налоговиков в этих резиденциях за очень символическую сумму.