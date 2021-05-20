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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Нет коридора безопасности: украинцев пока не могут эвакуировать из сектора Газа

Дмитрий Кулеба

Украинцев, которые хотели вернуться из сектора Газа, должны были уже эвакуировать. Этого не произошло, так как были нарушены обещания по коридору безопасности в Египет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, сейчас продолжается ожидание такого коридора,

— Мы должны были уже начать эвакуацию, но были нарушены обещания о создании коридора безопасности. Поэтому мы сейчас ведем переговоры, чтобы нам дали такой коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, а оттуда они улетят в Украину. Мы готовы, но единственное, что нас держит, — это коридор безопасности, — заявил министр.

Отметим, вчера на заседании правительства Кулеба заявил, что украинцев, которые изъявили желание покинуть сектор Газа, эвакуируют в течение 48 часов. Он заявил, что из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинцами существует реальная угроза жизни и здоровью граждан Украины.

Зеленский поручил эвакуировать украинцев

На днях глава государства Владимир Зеленский поручил помочь украинцам с эвакуацией из сектора Газа. Соответствующее распоряжение адресовали Министерству иностранных дел Украины.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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