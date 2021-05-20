Украинцев, которые хотели вернуться из сектора Газа, должны были уже эвакуировать. Этого не произошло, так как были нарушены обещания по коридору безопасности в Египет.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, сейчас продолжается ожидание такого коридора,

— Мы должны были уже начать эвакуацию, но были нарушены обещания о создании коридора безопасности. Поэтому мы сейчас ведем переговоры, чтобы нам дали такой коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, а оттуда они улетят в Украину. Мы готовы, но единственное, что нас держит, — это коридор безопасности, — заявил министр.

Отметим, вчера на заседании правительства Кулеба заявил, что украинцев, которые изъявили желание покинуть сектор Газа, эвакуируют в течение 48 часов. Он заявил, что из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинцами существует реальная угроза жизни и здоровью граждан Украины.

Зеленский поручил эвакуировать украинцев

На днях глава государства Владимир Зеленский поручил помочь украинцам с эвакуацией из сектора Газа. Соответствующее распоряжение адресовали Министерству иностранных дел Украины.