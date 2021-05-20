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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Рада в первом чтении приняла изменения в закон о рынке природного газа

Рада в первом чтении приняла изменения в закон о рынке природного газа

20 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон О рынке природного газа.

За законопроект №4578-1 проголосовали 284 депутата, против — 1, воздержались 20 депутатов.

Документ предлагает внести ряд изменений и поправок в уже существующий закон (принятый в 2015 году), регулирующий рынок природного газа в Украине.

Авторы законопроекта — группа депутатов фракции Слуга народа — убеждены, что принятие изменений упростит механизм присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы.

— Наш законопроект является альтернативным законопроекту, который готовился в правительстве. Это позволило усовершенствовать наши наработки, — отметил один из авторов документа, нардеп Андрей Жупанин.

Рынок природного газа: изменения в закон

  • Субъекты рынка природного газа равны в праве на присоединение к газотранспортной и газораспределительной системам.
  • Оператор газотранспортной (или газораспределительной) системы обязан по обращению заказчика обеспечить присоединение его объекта.
  • Оператор может отказать заказчику в предоставлении услуг, если на то будут основания, нарушающих кодекс газотранспортной или газораспределительной системы.
  • По инициативе заказчика может быть проведена независимая экспертиза исходных данных оператора.
  • Проектирование и строительство объектов газотранспортной или газораспределительной системы осуществляются в соответствии с законодательством.
  • Плата за присоединение к газораспределительной системе определяется в договоре в соответствии с методологией, утвержденной Регулятором.

Кроме этого, законопроект обязывает Кабмин создать и обеспечить функционирование Информационной базы данных потребления природного газа.

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