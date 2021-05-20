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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Начат разговор между ОП и Кремлем: Зеленский о встрече с Путиным

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции рассказал, на каком сейчас этапе переговоры Украины и РФ относительно его встречи с Владимиром Путиным.

— Скажу откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и администрацией президента РФ, — подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что предлагал президенту РФ встречу в любом месте Донбасса, а Путин в ответ предложил в Москве.

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Однако, по мнению президента, в таких случаях встречи назначаются на месте конфликта или на нейтральной территории.

В то же время он выразил уверенность, что этот конфликт на Донбассе будет завершен.

В конце апреля Владимир Зеленский поручил руководителю ОП Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным.

Он тогда отметил, что главное — это предмет разговора, а не место.

В то же время Ермак прокомментировал возможность официального приглашения Путина в Киев, отметив, что этот вариант исключается.

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