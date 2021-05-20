PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Это большая проблема: Зеленский о российской паспортизации на оккупированных территориях

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой проблемой российскую паспортизацию оккупированных территорий.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам двухлетней каденции на посту главы государства.

— Большая проблема. Это точно первый шаг, потому что такое же происходило когда-то в Крыму, где крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема, — отметил Зеленский.

Приоритеты для Украины

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о своем видении будущего страны.

По его словам, один из приоритетов за время президентства — это построить страну без олигархов, а также подчеркнул важность борьбы с криминальными авторитетами и пропагандой.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка