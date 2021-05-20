Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой проблемой российскую паспортизацию оккупированных территорий.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам двухлетней каденции на посту главы государства.

— Большая проблема. Это точно первый шаг, потому что такое же происходило когда-то в Крыму, где крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема, — отметил Зеленский.

Приоритеты для Украины

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о своем видении будущего страны.

По его словам, один из приоритетов за время президентства — это построить страну без олигархов, а также подчеркнул важность борьбы с криминальными авторитетами и пропагандой.