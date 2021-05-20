В Кремле подтвердили подготовку возможной встречи Путина с Зеленским

Подготовка возможной встречи президентов Украины и России ведется, но конкретных сроков пока нет.

Об этом заявил в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Кремлем и Офисом президент есть контакт в этом вопросе.

– Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем обсуждения. Процесс идет непросто, – сказал он.

В то же время Песков отметил, что это концептуальные, а не предметные наброски гипотетической повестки дня.

Сегодня во время итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что начато разговор между Офисом президента Украины и администрацией президента РФ о возможной встрече двух лидеров.

Ранее Зеленский предлагал президенту РФ встречу в любом месте Донбасса, а Путин предложил в Москве.