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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 16-18 мая.

Социологи Рейтинга отмечают, что результаты опросов за последние три месяца демонстрируют устойчивую положительную динамику электорального рейтинга Зеленского.

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому (доверяют – 46%, не доверяют – 51%).

Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют – 58%. Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют – 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют – 66%. Петру Порошенко доверяют – 24%, не доверяют – 75%. Виктору Януковичу доверяют 15%, не доверяют – 82%.

Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

По сравнению баланса доверия и недоверия на втором году президентства, ситуация у Зеленского заметно лучше, чем у двух его предшественников – Порошенко и Януковича.

Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

Однако лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, респонденты считают Кучму (23%). 18% ответили, что лучшим президентом Украины является Зеленский.

Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% считают, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. В то же время 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% – затруднились ответить.

Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

Рейтинг опросил в середине мая 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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