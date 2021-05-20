Украинцы считают лучшим президентом Кучму — исследование

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий баланс доверия – к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако наилучшим украинцы считают Леонида Кучму.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 16-18 мая.

Социологи Рейтинга отмечают, что результаты опросов за последние три месяца демонстрируют устойчивую положительную динамику электорального рейтинга Зеленского.

Среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому (доверяют – 46%, не доверяют – 51%).

Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют – 58%. Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют – 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют – 66%. Петру Порошенко доверяют – 24%, не доверяют – 75%. Виктору Януковичу доверяют 15%, не доверяют – 82%.

По сравнению баланса доверия и недоверия на втором году президентства, ситуация у Зеленского заметно лучше, чем у двух его предшественников – Порошенко и Януковича.

Однако лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, респонденты считают Кучму (23%). 18% ответили, что лучшим президентом Украины является Зеленский.

14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% считают, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. В то же время 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% – затруднились ответить.