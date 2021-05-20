21 мая в Верховной Раде рассмотрят проект постановления об обращении к Конгрессу США относительно санкций из-за строительства газопровода Северный поток-2.

Подготовить документ к заседанию спикер парламента Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 20 мая.

– Обращаюсь к профильному комитету с поручением подготовить проект постановления к рассмотрению, чтобы завтра после часа вопросов к правительству вторым вопросом мы могли его рассмотреть в стенах Верховной Рады, – сказал Дмитрий Разумков.

Целью обращения парламента к Палате представителей и Сенату Конгресса США 117 созыва является укрепление энергетической безопасности Украины и Европы.

Санкции в отношении Северного потока-2

20 мая президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ко второй годовщине каденции сообщил, что снятие санкций с российского газопровода Северный поток-2 грозит геополитическими изменениями.

По его убеждению, это будет личным поражением президента США Джо Байдена и победой России.

19 мая госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США вводят дополнительные санкции против четырех юридических лиц и четырех судов, которые причастны к строительству Северного потока-2.

Тем временем санкции против оператора проекта, его главы Матиаса Варнига, а также других должностных лиц отменяются.