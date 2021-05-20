В День вышиванки 2021 народные депутаты Украины пришли в сессионный зал в праздничных нарядах.
Фотографиями они поделились в социальных сетях.
Мужчины надели рубашки с традиционным украинским орнаментом.
Женщины же больше экспериментировали над своими образами.
Некоторые из них пришли в вышитых платьях, жакетах, а также блузах разных цветов и фасонов.
День вышиванки
20 мая 2021 года в Украине отмечают День вышиванки.
В этот день принято надевать украинский традиционный наряд и поздравлять друг друга с этим праздником. Его цель — способствовать единству, возрождению украинских традиций. Вышиванка для украинцев — не только наряд, вышитые символы содержат уникальный код, зашифрованные обереги и знаки.
Подробнее об истории и традициях Дня вышиванки 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Фото: Марьяна Безуглая, Kira Rudik, Сергей Евтушок, Геращенко Ирина, Андрей Якобчук, Елена Кондратюк