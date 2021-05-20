В День вышиванки 2021 народные депутаты Украины пришли в сессионный зал в праздничных нарядах.

Фотографиями они поделились в социальных сетях.

Мужчины надели рубашки с традиционным украинским орнаментом.

Женщины же больше экспериментировали над своими образами.

Некоторые из них пришли в вышитых платьях, жакетах, а также блузах разных цветов и фасонов.



































Вышитые платья, блузы и жакеты: в чем пришли нардепы в Раду в День вышиванки / 9 фотографий

День вышиванки

20 мая 2021 года в Украине отмечают День вышиванки.

В этот день принято надевать украинский традиционный наряд и поздравлять друг друга с этим праздником. Его цель — способствовать единству, возрождению украинских традиций. Вышиванка для украинцев — не только наряд, вышитые символы содержат уникальный код, зашифрованные обереги и знаки.

Подробнее об истории и традициях Дня вышиванки 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Фото: Марьяна Безуглая, Kira Rudik, Сергей Евтушок, Геращенко Ирина, Андрей Якобчук, Елена Кондратюк