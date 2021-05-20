PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Вышитые платья, блузы и жакеты: в чем пришли нардепы в Раду в День вышиванки

Вишиванка- Рада

В День вышиванки 2021 народные депутаты Украины пришли в сессионный зал в праздничных нарядах.

Фотографиями они поделились в социальных сетях.

Мужчины надели рубашки с традиционным украинским орнаментом.

Женщины же больше экспериментировали над своими образами.

Некоторые из них пришли в вышитых платьях, жакетах, а также блузах разных цветов и фасонов.

  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка- Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Тимошенко
  • Вишиванки - Рада
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка- Рада
  • Вишиванка - Рада
  • Вишиванка - Тимошенко
  • Вишиванки - Рада
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
  • Рада - вишиванки
Вышитые платья, блузы и жакеты: в чем пришли нардепы в Раду в День вышиванки / 9 фотографий
Читайте
Наша гордость и душа: украинские звезды нарядились в вышиванки

День вышиванки

20 мая 2021 года в Украине отмечают День вышиванки.

В этот день принято надевать украинский традиционный наряд и поздравлять друг друга с этим праздником. Его цель — способствовать единству, возрождению украинских традиций. Вышиванка для украинцев — не только наряд, вышитые символы содержат уникальный код, зашифрованные обереги и знаки.

Подробнее об истории и традициях Дня вышиванки 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Фото: Марьяна Безуглая, Kira Rudik, Сергей Евтушок, Геращенко Ирина, Андрей Якобчук, Елена Кондратюк

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка