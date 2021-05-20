Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил о своем видении будущего страны.

Основные направления развития он назвал во время пресс-конференции по случаю своего двухлетнего пребывания на посту главы государства 20 мая 2021 года.

— Построить страну мечты, поднять нашу страну. Мы будем строить страну… Какие приоритеты? Номер один — мы строим страну без олигархов. Я думаю, вы видите первые шаги, к которым я долго готовился, — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, он напомнил о важности борьбы с криминальными авторитетами и пропагандой.

— Мы строим страну, которая не ждет только санкционную политику других государств, а которая самостоятельно защищает свой суверенитет, которая сама борется с пропагандой, контрабандой, проводит мощную санкционную политику против криминальных авторитетов, — добавил президент.

Также Зеленский отметил важность проведения судебной реформы, реализации планов по превращению Украины в государство в смартфоне.

Сообщил глава страны и о важности строительства.

— Мы строим страну, которая строит. И это видят украинские граждане. Тысячи километров новых дорог построены или отремонтированы, сотни школ, детских садиков, стадионов. Мы строим аэропорты, КПВВ, ЦПАУ, — подвел итоги он.

Пресс-конференция Зеленского

20 мая 2021 года Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию.

Повод — его пребывания на посту главы страны два года.

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