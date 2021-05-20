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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский сказал, когда завершится эпоха бедности в Украине

Володимир Зеленський

Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги. В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

– Эпоха бедности закончится, когда будет дерегуляция и когда государство будет максимально диджитализированым. Все это будет обязательно, – пообещал глава государства.

Президент Украины соглашается, что экономика страны развивается не очень хорошо.

– Не все зависит от меня. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета, – сказал Владимир Зеленский.

Фото: Офис президента

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