Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги. В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

– Эпоха бедности закончится, когда будет дерегуляция и когда государство будет максимально диджитализированым. Все это будет обязательно, – пообещал глава государства.

Президент Украины соглашается, что экономика страны развивается не очень хорошо.