Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги. В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
– Эпоха бедности закончится, когда будет дерегуляция и когда государство будет максимально диджитализированым. Все это будет обязательно, – пообещал глава государства.
Президент Украины соглашается, что экономика страны развивается не очень хорошо.
– Не все зависит от меня. Скажу честно, давлю на правительство, чтобы мы увеличивали и минималку, и пенсии. Им непросто и со мной, с одной стороны, и непросто с наполнением бюджета, – сказал Владимир Зеленский.