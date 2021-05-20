20 мая на государственном предприятии Антонов состоялась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам двух лет его каденции.

Глава государства обсудил с журналистами ряд важных вопросов и ключевые направления работы. В частности, президент назвал приоритеты для развития страны, рассказал, когда закончится эпоха бедности, вспомнил о России, Донбассе, строительстве Северного потока-2, резонансном деле Шеремета, а еще рассказал, думает ли о втором президентском сроке.

Главные тезисы из пресс-конференции Владимира Зеленского 2021 и какие выводы можно сделать — читайте в материале.

Страна мечты и второй срок президентства

Владимир Зеленский начал пресс-конференцию с речи, в которой рассказал о своем видении будущего страны.

Он отметил, что хочет построить страну мечты, в которой не будет олигархов, и которая сможет самостоятельно защищать свой суверенитет, бороться с пропагандой, контрабандой и проводить мощную санкционную политику против криминальных авторитетов.

Также Владимир Зеленский отметил важность проведения судебной реформы и реализации планов по превращению Украины в государство в смартфоне.

В то же время глава государства добавил, что сейчас не время говорить о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента.

Референдум по Донбассу и российская паспортизация

Владимир Зеленский в который раз напомнил, что война на Донбассе — это приоритетный вопрос, который необходимо решить. Поэтому он заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по ситуации на Востоке Украины.

Во время пресс-конференции глава государства отметил, что в ближайшее время может появиться сразу несколько вариантов по его организации.

— У нас есть несколько планов — A, B, C — по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей. Мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой.

Владимир Зеленский не смог уточнить, какой именно вопрос могут вынести на всеукраинский референдум по Донбассу. Но заверил, что “зрады” точно не будет, ведь он является гарантом Конституции.

В то же время политолог Владимир Фесенко, комментируя слова главы государства, отметил, что главным и самым рискованным аспектом является именно то, каким будет формулировка вопроса.

Хотя президент заверил, что кроме референдума Украина рассматривает и другие варианты возвращения оккупированных территорий.

Вспомнил Владимир Зеленский и о российской паспортизации оккупированных территорий, обратив внимание на то, что это — большая проблема. Кроме того, президент считает, что такие действия России могут быть первым шагом к аннексии временно оккупированных территорий.

Но, по мнению политолога Владимира Фесенко, позиция главы государства по этому вопросу должна быть более жесткой и принципиальной.

— Российская паспортизация жителей ОРДЛО и проведение российских выборов в ОРДЛО — это гибридная аннексия этих территорий Россией. Это прямое нарушение Минских соглашений и разрушение их политической части. И об этом нужно говорить очень жестко на всех переговорных площадках, и нашим западным партнерам, — говорит он.

Мягкая критика стран нормандского формата

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский вспомнил о нормандском формате, который является одним из площадок для урегулирования ситуации на Донбассе.

В частности, он отметил, что Германия и Франция (которые являются его странами-участниками, — Ред.) в последнее время недостаточно поддерживают Украину.

Хотя в разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель президент чувствует их поддержку, но, по его мнению, она должна быть более сильной.

— Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по России, — отметил Зеленский.

Президент считает, что это связано, в частности, с экономической ситуацией в контексте санкций.

Со своей стороны, политолог Владимир Фесенко говорит, что критика стран-участников нормандского формата является примечательной, хотя и осторожной.

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О Путине и подготовке встречи с президентом РФ

В апреле этого года Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил ему встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

Тогда в Кремле на такое предложение отреагировали и заявили, что готовы принять президента Украины в Москве, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений между странами.

Но, по мнению Зеленского, в таких случаях встречи назначаются на месте конфликта или на нейтральной территории. В частности, ранее он уже говорил, что Ватикан может стать идеальным местом для диалога о мире.

Сегодня на пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что уже начат разговор между Офисом президента Украины и Администрацией президента РФ об организации встречи президентов.

В то же время Зеленский отказался давать характеристики Владимиру Путину и объяснил, что у него нет времени думать о президенте РФ.

— Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента Российской Федерации, — сказал он.

Между тем Владимир Фесенко отметил, что президент Украины ответил как профессиональный дипломат, дав понять, что здесь не может быть ничего личного, а только интересы переговоров.

Конец эпохи бедности и борьба с олигархами

По мнению президента, эпоха бедности в Украине закончится тогда, когда все будут платить налоги и государство будет максимально диджитализированным.

В то же время Владимир Зеленский согласен с тем, что экономика страны развивается не очень хорошо. Но он заверил, что в этом направлении все зависит не только от него. Глава государства признался, что действительно давит на правительство, чтобы украинцам увеличивали и минималку, и пенсии, но не все так просто.

— Я считаю, что мы начали окончание эпохи коррупции и я точно ее закончу. Мы чистим вертикали, выстроенные крупным бизнесом, — сказал Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что команда специалистов тщательно подходит к каждой норме закона о статусе олигархов, который может появиться на следующей неделе. Но Владимир Зеленский заверил, что этим документом власть ни в коем случае не хочет убить крупный бизнес, а лишь избавиться от влияния олигархической системы в Украине.

Кадровые изменения и собственное окружение

На пресс-конференции Владимир Зеленский объяснил ситуацию, сложившуюся с внезапной сменой руководства Нафтогаза. В частности, он раскритиковал экс-руководство компании за нецелевое использование средств на лоббистские офисы.

Также президент обратил внимание, что компания планировала не наполнять бюджет, а наоборот — нанести ущерб.

— Нафтогаз должен наполнять бюджет, согласно обещаниями и планами. Минус 11 млрд грн в этом году они нам планировали. Правительство, как главный акционер Нафтогаза, приняло решение сменить руководство. И сегодня поставлено ​​множество задач. Я уверен, что убытков в 11 млрд не будет, — заявил он.

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В то же время политолог Владимир Фесенко отметил, что на вопрос о влиянии государства на различные государственные институты (которые должны быть независимыми) и на государственные компании нет простого ответа:

— На мой взгляд, в нашей стране пока государство не должно отказываться от влияния на самые большие госкомпании, иначе это ослабит и государственную политику, и создаст проблемы для общества, — считает эксперт.

Также Владимир Зеленский рассказал, что боялся дестабилизации ситуации из-за смены министра здравоохранения в период пандемии. Но он заметил, что премьер-министр Украины не мог больше работать с Максимом Степановым.

— Я довольно долго не вмешивался в эту ситуацию из-за того, что боялся дестабилизации в ковидное время. Я был против смены министра здравоохранения из-за дестабилизации. Я знаю детали осложнения их отношений. И я в этой ситуации был полностью на стороне премьер-министра. Дальше ждать было уже некуда, — объяснил он.

В то же время Владимир Зеленский заверил, что на государственных дачах не будут жить связанные с ним люди. Также глава государства анонсировал, что в скором времени планируется ревизия этих зданий.

После этого представят концепции по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ, в которых будет определено, кто там будет жить и на каких условиях.

Также президент отметил, что открытым остается вопрос, могут ли действующие чиновники на время своей каденции по рыночным ценам арендовать жилье, которое находится в государственной собственности.

Дело Шеремета

Не осталось без внимания и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором подозревают трех человек: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

30 апреля этого года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко, который находился в СИЗО дольше всего — с 14 декабря 2019 года.

В то же время Юлия Кузьменко продолжит оставаться под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь все еще будет действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Комментируя это резонансное дело, Владимир Зеленский отметил, что он подробно знает, что происходит, и ему не все равно.

— Мне не все равно, если незаконно были осуждены эти люди. И то, что они находились за решеткой, мне не все равно. Если их осудили незаконно, то вы знаете, что я серьезно буду говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации, или — нет, — сказал глава государства.

Вместе с тем, по мнению Владимира Зеленского, в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета есть вероятность причастности контрразведки Службы безопасности Украины. По его словам, к убийству могут быть причастны люди из прошлой каденции.

В целом же политолог Владимир Фесенко отметил, что, по его мнению, пресс-конференция Владимира Зеленского в этом году была интереснее, чем в прошлом году.

— Президенту интереснее говорить о будущем, в частности о своих реформаторских планах. А журналистов больше интересуют текущие проблемы. И это правильно и нормально. Президенту было нелегко в ответах на многие вопросы. И такие жесткие диалоги для него необходимы, возможно, и чаще, — отметил эксперт.

Празднование Дня независимости

Кроме главных общественно-политических вопросов, на пресс-конференции Владимир Зеленский не обошел вниманием и еще одно важное для Украины событие — празднование 30-летия независимости.

В частности, он анонсировал, что мероприятия рассчитаны на три дня. Подробнее о программе празднования Дня независимости 2021 можно прочитать в нашем материале.