Законопроект о реформировании в сфере градостроительства должен быть принят в ближайшее время. Сейчас профильный Комитет ВРУ работает над завершающими этапами по подготовке законопроекта.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. Он также отметил, что рассчитывает на быстрое принятие документа в силу того, что было проведено широкое обсуждение, в том числе, уже были учтены уточнения некоторых положений от Ассоциации городов Украины.

— Этот закон — локомотив реформы, поэтому он очень важен. Как заявил председатель профильного Комитета ВРУ, в мае законопроект будет представлен и зарегистрирован в парламенте, что дает шансы принять его в июне 2021, — отметил Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов отметил также, что некоторые моменты реформы удалось воплотить, не дожидаясь изменений в законодательстве. В частности, в пилотном режиме заработала Единая государственная система в сфере строительства, которая уже активно используется и имеет рекордные показатели по количеству сервисов для строительного бизнеса.

Также Правительство приняло решение о создании Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), начало работы которой, а это и прекращение работы ГАСИ, примерно совпадает с принятием нового закона.

— Сейчас уже завершен конкурсный отбор на руководителя ГИАГ. В 20-х числах мая, надеюсь, он будет назначен Правительством. После того необходимо будет провести регистрационные структурные процедуры и набрать необходимое минимальное количество сотрудников — 30%. Надеюсь, это будет реализовано в ближайшее время, — отметил министр Алексей Чернышов.

Отметим, Правительство назначило Семена Юрьевича Кривоноса Председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Соответствующее решение было принято 19 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины.