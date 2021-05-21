Народные депутаты Верховной Рады проголосовали за проект постановления №5520 об обращении к Конгрессу США. Они просят ввести санкции против газопровода Северный поток-2.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 народных депутата.

В документе Верховная Рада призывает Палату представителей и Сенат Конгресса США использовать все возможные инструменты, предусмотренные американским законодательством, чтобы остановить строительство газопровода в рамках проекта Северный поток-2.

Это предлагают сделать путем введения санкций против всех участников этого российского геополитического проекта, в частности против компании Nord Stream AG.

Представляя проект соответствующего постановления, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что перед Верховной Радой сейчас стоит серьезный вызов — это борьба за нашу энергетическую независимость и безопасность.

Ведь Северный поток-2 составляет политическую, экономическую и энергетическую угрозу для многих стран мира, а не только для Украины.

Санции против Северного потока-2

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США отменяют санкции против оператора Северного потока-2 и его председателя Матиаса Варнига. В то же время вводятся дополнительные ограничения против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству газопровода.

Между тем 14 сенаторов-республиканцев внесли в Сенат США законопроект, в котором предлагается вернуть отмененные Белым домом санкции.

Документ предусматривает расширение ограничительных мер в отношении РФ, которая стоит за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространение санкций на субподрядчиков любой организации, работающей на Северный поток-2.