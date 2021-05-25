Белорусская компания Belavia отменила рейсы в Украину до 25 августа. Ранее Украина отменила поездки в Беларусь из-за вынужденной посадки самолета Ryanair, после которой задержали журналиста Романа Протасевича.

В частности Belavia отменила полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков, а также в обратную сторону.

Запрет начнет действовать с 26 мая и продлится до 25 августа 2021 года. Ночные рейсы на 25 мая в Киев и Одессу также отменили.

Пассажиры, купившие билеты на эти рейсы, смогут вернуть себе денежные средства или поменять дату вылета во время срока действия билетов.

Поездки в Беларусь

Сегодня утром Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Запрет на поездки в Беларусь начнет действовать 26 мая в 00.00.

В то же время Кабмин запретил украинским авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужба также должна прекратить оформление пассажиров.

Источник: Belavia